OL Mercato : Aulas annonce le départ d'Houssem Aouar

Publié par Thomas le 31 mars 2022 à 18:22

En conférence de presse pour la présentation de Tetê à la presse, Jean-Michel Aulas a sous-entendu un départ d'Houssem Aouar de l' OL cet été.

OL Mercato : Les jours sont comptés pour Houssem Aouar

Véritable joyau de la formation lyonnaise et héros ces dernières années des épopées rhodaniennes en Europe, Houssem Aouar semble avoir perdu son rang cette saison au milieu de terrain et se dirige tout droit vers un départ. Souvent relégué à un rôle de remplaçant de luxe sous les ordres de Peter Bosz, le joueur de 23 ans souhaite franchir une étape importante dans sa jeune carrière en ralliant un top club européen.

L’année dernière, Aouar était déjà tout proche d’un départ de Lyon, une information confirmée ce jeudi par son président Jean-Michel Aulas. " Houssem Aouar voulait partir déjà l’année dernière, ça n’a pas pu se faire ", a déclaré le dirigeant de 73 ans en conférence de presse. Un transfert avorté l’été dernier qui aurait grandement impacté l’intéressé cette saison, qui a vu son rendement diminuer match après match. Sous contrat jusqu’en 2023 à l’ OL, Aouar devrait bel et bien quitter son club formateur cet été, où de nombreux cadors se sont positionnés pour l’enrôler. En plus d’Arsenal, le milieu de terrain est surveillé par des clubs en Espagne et par Tottenham.

Si certains supporters gardaient un mince espoir de le voir prolonger avec les Gones, ces derniers ont vu ce jeudi leur président annoncer le départ du milieu tricolore. " Il va encore plus jouer par la force des choses. Il reste 9 matchs pour lui permettre de se mettre en évidence ", insinuant qu'Aouar partirait à l'issue de la saison.

Les premiers mots de Tetê dans son nouveau club

Présenté à la presse ce jeudi, le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais, Tetê, s’est longuement confié sur sa nouvelle aventure et notamment sur la situation préoccupante de l’Ukraine. " La situation là bas est compliquée. J’ai réussi à quitter le pays et je suis arrivé ici à Lyon. Je suis content d’être ici et j’ai commencé à m’entraîner un petit peu déjà ", a confié le joueur brésilien avant d’enchaîner : " Je suis très heureux d’être ici à Lyon et j’ai hâte de pouvoir aider l’équipe... Les Brésiliens ont toujours écrit une belle histoire à l’OL. Lucas Paqueta ne m’a dit que du bien du club et cela a pesé dans mon choix. "

Bien que sous contrat avec le Chakhtar Donetsk, l’ailier de 22 ans compte bien s’inscrire dans la durée chez les Gones, une tendance confirmée par le joueur. " J’ai envie de rester à Lyon, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ça. "