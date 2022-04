RC Lens Mercato : 5M€, le RCL refroidi sur une piste turque

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 12:52

En quête de renfort offensif pour la saison prochaine, le RC Lens s’intéresserait à un buteur de Trabzonspor. Mais la tâche s’annonce ardue.

Le RC Lens refroidi pour un buteur de Trabzonspor

Le Racing Club de Lens entend se renforcer cet été. Avec la fin du nouveau prêt d’Arnaud Kalimuendo, le RC Lens souhaite recruter un nouvel attaquant. Aux dernières nouvelles, les Sang et Or lorgnent du côté de la Turquie pour renforcer leur secteur offensif. Le club nordiste aurait notamment coché le nom du Cap-verdien Djaniny. Âgé de 31 ans, il évolue à Trabzonspor, actuel leader de Super Lig. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison, il réalise un bel exercice avec le futur champion de Turquie. Intéressé par Djaniny, le RC Lens devra batailler pour recruter l’international cap-verdien cet été puisque le club turc n’est pas vendeur.

Djaniny, un épineux dossier pour le RCL

Le média pro-lensois Allez Lens vient de livrer des révélations à ce sujet. Le site annonce notamment que Trabzonspor ne compte pas se séparer de l’un de ses meilleurs atouts offensifs. Abdullah Avci, l’entraîneur de la formation turque, serait ferme sur la question. Le technicien turc compte sur Djaniny pour la saison prochaine, surtout que le club jouera la Ligue des Champions. Leader de Super Lig, Trabzonspor dispose d’une confortable avance de 15 points sur Konyaspor, son dauphin.

D’après la source, les chances du Racing Club de Lens de recruter le Cap-verdien sont d’autant plus minces que la tendance serait davantage à la prolongation de son contrat. Recruté gratuitement en provenance d’Al Ahli SC en 2020, Djaniny n’aura plus qu’un an de contrat au terme de cette saison. À moins d’un joli chèque, les Sang et Or auront de la peine à convaincre leurs homologues turcs. La valeur marchande du buteur pisté par le RC Lens s’élève à 5,5 millions sur Transfermarkt.