ASSE-OM : Les compos de Sainté et Marseille ! Choix forts de Sampaoli

Publié par Thomas le 01 avril 2022 à 19:52

Choc des extrêmes entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne ce samedi à Geoffroy-Guichard. Découvrez les compos de ce bouillant ASSE-OM.

OM : Sampaoli sème le doute sur sa compo

Rencontre importante pour l’Olympique de Marseille ce week-end, qui se confronte à une insouciante formation de Saint-Etienne, en pleine opération maintien. De retour de la trêve internationale, l’équipe phocéenne devra composer avec plusieurs absences de taille et de nombreuses incertitudes sur certains internationaux. " Les internationaux ont réalisé de bonnes performances, ils ont un bon état d'esprit, avec le Mondial qui se rapproche, mais le côté négatif, c'est qu'ils ont eu pas mal de temps de jeu donc on ne sait pas sur qui on pourra compter samedi à St Etienne ", a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse ce jeudi.

Privé de Milik, qui s'est blessé avec la Pologne, l’entraîneur argentin pourrait également débuter sans ses recrues hivernales, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu " pas habitués à jouer deux matches d'affilée ". En ce qui concerne le Congolais, l’absence de Milik pourrait lui donner raison, à moins que Dieng soit préféré en pointe.

Jorge Sampaoli a également confirmé les blessures de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, ajoutés à la mise à l’écart d’Alvaro. Des absences qui devraient conduire le coach de l’ OM à revoir ses plans contre Saint-Etienne. Dans le même temps, les Olympiens suivront avec attention le résultat du match OGC Nice-SRFC, des concurrents directs au classement pour la qualification en Ligue des Champions.

L’ ASSE également décimée

Même son de cloche pour l’AS Saint-Etienne et Pascal Dupraz qui devra composer son onze sans plusieurs joueurs importants. Blessé en sélection la semaine dernière, Wahbi Khazri devrait faire son retour avec les Verts la semaine prochaine. Le meilleur buteur du club ligérien pourrait revenir contre le FC Lorient dans une semaine. Le coach savoyard a également déploré l’absence de Romain Hamouma, Joris Gnagnon, Falaye Sacko, qui ne reviendra pas cette saison, Yvann Maçon (espéré en fin de saison), Aïmen Moueffek, Yvan Neyou (de retour ce lundi) et Miguel Trauco.

Un coup dur pour l’ ASSE qui pourra néanmoins compter sur sa recrue hivernale Enzo Crivelli, enfin apte à débuter une rencontre depuis son arrivée. L’ancien joueur du FCGB devrait débuter en pointe de l’attaque contre Marseille.

Compo probable de l’ OM :

Gardien : P. López

Défenseurs : V. Rongier, W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : M. Guendouzi, B. Kamara, D. Payet

Attaquants : A. Harit, C. Bakambu, Gerson

Compo probable de l’ ASSE :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : M. Nadé, E. Mangala, H. Moukoudi

Milieux de terrain : S. Thioub, L. Gourna-Douath, M. Camara, T. Kolodziejczak

Attaquants : R. Boudebouz, E. Crivelli, D. Bouanga