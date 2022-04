OGC Nice-SRFC : Les compos du Stade Rennais et du GYM pour le choc !

Publié par Thomas le 01 avril 2022 à 16:52

En course pour l'Europe, le Stade Rennais et l'OGC Nice s'affrontent ce samedi pour une finale avant l'heure. Découvrez les compos de ce OGCN-SRFC.

SRFC : Encore de nombreux absents pour Genesio

La Ligue 1 retient son souffle ! Ce samedi, les Aiglons reçoivent des Rouge et Noir en pleine bourre à l’Allianz Riviera. Un match crucial pour la qualification en Ligue des Champions qui intervient juste après la trêve internationale où chaque équipe s’est vu priver de nombreux joueurs. Si Genesio a évoqué le retour " en bonne santé " de ses internationaux, le coach du SRFC se présentera néanmoins avec plusieurs forfaits de marque contre l’OGC Nice.

le Stade Rennais devra en effet se passer une nouvelle fois d’Alfred Gomis, Loïc Badé, Jérémy Gélin, Kamaldeen Sulemana et Jérémy Doku. L’attaquant belge qui est sur le chemin du retour, est attendu dans le groupe pour le déplacement à Reims le 9 avril. Une flopée d’absences qui ne devrait cependant pas impacter le onze breton samedi après-midi contre Nice.

Genesio se veut rassurant malgré les enjeux de la rencontre

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais a voulu temporiser pour ne pas mettre trop de pression sur ses joueurs. Concurrent au classement et à deux points de différence, le Stade Rennais et Nice ont gros à jouer ce week-end et une défaite de l'une des deux équipes pourrait potentiellement la condamner pour la Ligue des Champions. " Il reste beaucoup de matchs encore, avec beaucoup de confrontations directes. Ça reste un match important mais rien de sera définitif après la rencontre ", a tenu à rappeler Bruno Genesio.

De son côté, Christophe Galtier devra composer sans Alexis Claude-Maurice et Morgan Schneiderlin au milieu de terrain, mais récupère le jeune Melvin Bard en défense. Cette semaine, le coach des Aiglons avait affirmé que le SRFC " était actuellement la meilleure équipe du championnat ", de quoi ajouter une pression supplémentaire aux Bretons.

Compo probable du SRFC :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier

Compo probable de l’OGC Nice :

Gardien : W. Benitez

Défenseurs : J. Lotomba, J-C Todibo, Dante, J. Amavi

Milieux de terrain : C. Stengs, M. Lemina, P. Rosario, J. Kluivert

Attaquants : A. Gouiri, A. Delort