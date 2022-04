OL Mercato : Aulas connaît le prix pour cette piste estivale

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 18:52

L' OL, qui subit une saison en dents de scie, souhaite se renforcer cet été et connaît désormais le prix de l'une de ses pistes prioritaires.

OL Mercato : Lyon connaît le tarif pour ce défenseur de Premier League

Actuellement 10e de Ligue 1, l' OL est loin d'être assuré de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour éviter une nouvelle saison compliquée, Jean-Michel Aulas souhaite renforcer son effectif, à commencer par la défense. Pour cela, les Lyonnais voudraient piocher en Premier League, à West Ham notamment, chez leur futur adversaire en Europa League. En effet, Lyon s'intéresse depuis quelques temps à Issa Diop, ancien défenseur du Téfécé, pour combler leurs lacunes défensives.

D'après les informations communiquées par Foot Mercato, l' OL s'est bel et bien renseigné pour le défenseur central de 25 ans. Ce ne serait par ailleurs pas la première fois que le club rhodanien se penche sur le profil d'Issa Diop, mais les choses semblent plus que jamais se réchauffer pour une possible arrivée du central français dans la capitale des Gaules. West Ham aurait d'ailleurs fixé le prix pour son joueur courtisé par l'Olympique Lyonnais.

West Ham veut 15 millions d'euros pour Issa Diop

Issa Diop arrive en fin de contrat dans un an avec les Hammers et se rapprocherait donc d'un transfert cet été. Effectivement, le club londonien ne souhaite pas perdre son joueur, acheté pour 25 millions d'euros en 2018, gratuitement l'année prochaine. Ainsi, West Ham demanderait au moins 15 millions d'euros pour accepter une telle opération cet été.

Même si ce prix n'est pas donné non plus, les Lyonnais devraient avoir le moyen de le débourser s'ils font du joueur une priorité pour cet été. Une assez bonne nouvelle donc pour l' OL qui pourrait commencer les négociations avec les Hammers dans les prochaines semaines pour tenter de faire descendre ce prix. Issa Diop à Lyon, cela ne semble clairement pas irréaliste dans un futur proche.