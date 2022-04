FC Nantes Mercato : Trois cadres vers la sortie cet été au FCN

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 03:52

Alors que le départ de Randal Kolo Muani du FC Nantes est déjà acté, le FCN pourrait perdre trois autres éléments importants cet été.

Grosse menace pour le FC Nantes cet été

Un an après avoir frôlé la relégation, Antoine Kombouaré réalise une belle saison avec le FC Nantes. Bien que 9e de Ligue 1 Uber Eats, Nantes peut toujours décrocher une place européenne d’ici la fin de la saison. Le FCN peut également rêver d’un sacre puisque finaliste de la Coupe de France. Au vu de sa saison haletante, le club des bords de l’Erdre s’apprête à vivre un mercato assez agité. Révélation nantaise de ces deux dernières saisons, Randal Kolo Muani va rejoindre l’Eintracht Francfort en tant que joueur libre. Il s’est déjà engagé jusqu’en 2027 avec le club allemand. Outre le longiligne buteur canari, d’autres départs importants sont annoncés cet été. Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon sont autant de cadres courtisés à l’étranger.

Des destinations huppées pour des cadres de Kombouaré

Capitaine du FC Nantes, Alban Lafont a définitivement été recruté l’été dernier. Mais ses performances cette saison font écho en Premier League comme le révèle l’insider Emmanuel Merceron. Alors que son nom circule à Marseille, Moses Simon aurait aussi la cote en Angleterre selon la même source. Quant à Ludovic Blas, également sous contrat jusqu’en 2024 comme Lafont et Simon, il susciterait l’intérêt de cadors de Serie A.

Le meilleur buteur nantais cette saison (12 réalisations) serait courtisé par l’AC Milan et l’AS Roma. Le leader du championnat italien souhaite renforcer son entrejeu au moment où Franck Kessié va quitter le club lombard gratuitement. Les Giallorossi veulent de leur côté assurer la succession de Jordan Veretout. Le milieu tricolore n’entre plus dans les plans de jeu de José Mourinho. Le 6e de Serie A réclamerait un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros pour cet ancien Canari.