FC Nantes Mercato : José Mourinho veut jouer un gros coup au FCN

Publié par Thomas G. le 01 avril 2022 à 20:52

José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Rome est intéressé par un milieu de terrain du FC Nantes, il pourrait passer à l'action cet été.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas a tapé dans l’œil de Mourinho

Les performances de Ludovic Blas ont attiré l’attention de l’AS Rome et plus particulièrement de José Mourinho, d'après l'insider nantais, Emmanuel Merceron. L’international espoir français est sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Nantes. Cette saison, il réalise sa meilleure saison au niveau statistiques, il a déjà inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives. Cet été sera la dernière occasion pour Waldemar Kita de le vendre à prix fort, le président du FC Nantes pourrait accepter un départ en cas de belle offre.

Les Romains sont à la recherche d’un milieu de terrain, puisque Jordan Veretout souhaite quitter le club. Ainsi, José Mourinho pourrait remplacer un Français par un autre. Par ailleurs, le joueur formé à l’En Avant Guingamp est aussi sur les tablettes de l'AC Milan. À 23 ans, Ludovic Blas pourrait découvrir un nouveau championnat. Un transfert dans un plus gros club pourrait lui ouvrir les portes de l’Équipe de France.

Une fuite de talents à venir au FCN ?

Le FC Nantes est à la lutte pour se qualifier en coupe d’Europe l’an prochain. Le FCN est à la 9e place du classement de Ligue 1, les Canaris ont d’ores et déjà assuré leur maintien qui était l’objectif du club en début de saison, désormais, ils se mettent à rêver d’une qualification en coupe d’Europe, mais surtout d’un titre. Ils sont qualifiés en finale de la coupe de France où ils affronteront l’OGC Nice. Une victoire face aux Aiglons permettrait au FCN d’ajouter un titre à son palmarès et de se qualifier pour la Ligue Europa.

Cette saison, certains joueurs se sont particulièrement fait remarquer et devraient être convoité cet été, d’autant plus qu’un premier départ est acté, celui de Randal Kolo Muani qui a déjà signé avec l’Eintracht Francfort. Cependarnt, il pourrait ne pas être le seul départ côté canari, car Moses Simons et Alban Lafont sont également très appréciés en Premier League. Une nouvelle qui ne va pas ravir Antoine Kombouaré qui compte bâtir une équipe solide et cohérente l’an prochain.