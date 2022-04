PSG Mercato : Messi part, le Paris SG proche d’une signature sublime

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 14:44

Un an seulement après son arrivée, Lionel Messi pourrait quitter le PSG cet été. Pour sa succession, le Qatar préparerait une signature gigantesque.

Lionel Messi en route pour l’Inter Miami ?

Arrivé en fanfare après plus de 20 ans sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi n’y arrive pas pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023 avec une année supplémentaire en option, la star argentine pourrait même déjà faire ses valises et changer d’air lors du prochain mercato estival.

En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par le journal espagnol AS, l’Inter Miami serait très intéressé par une arrivée de Messi en MLS. La franchise américaine codétenue par David Beckham « souhaite s’attacher les services de Messi » et pourrait prochainement transmettre « une offre importante » au Paris SG, « sachant » toutefois « qu’il ne sera pas facile de convaincre le joueur. » Si l’ancien capitaine du Barça venait finalement à prendre la résolution de s’en aller, la direction parisienne aurait d’ores et déjà tout prévu pour sa succession.

PSG Mercato : Mohamed Salah proche de signer avec le Paris SG ?

Un départ de Lionel Messi pourrait permettre au Qatar de réaliser l’été prochain un vieux rêve. Le quotidien madrilène AS explique que « Nasser Al-Khelaïfi cultive depuis longtemps l’idée d’ajouter une star du Moyen-Orient à son effectif. » Le président du Paris Saint-Germain aurait donc fait de Mohamed Salah sa priorité numéro 1 pour l’éventuelle succession de Messi.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant égyptien n’a toujours pas prolongé avec Liverpool et son profil répondrait parfaitement à ce que recherche depuis longtemps le PSG, grâce notamment à sa renommée dans le monde arabe et son côté marketing. Dans son édition de ce samedi, le média catalan Sport va plus loin dans ce dossier et assure que le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà transmis une offre ferme au double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) qui souhaite quitter Liverpool pour aller s’offrir un nouveau challenge à 29 ans.

D’ailleurs, la publication barcelonaise précise que les discussions pour une prolongation du protégé de Jürgen Klopp seraient à ce jour au point mort. Et même si le board de Liverpool ne pense pas forcément à un transfert de Salah, un chèque d’un montant mirifique comme le PSG en a le don pourrait faire pencher la balance dans cette affaire.

Affaire à suivre donc…