OM Mercato : Longoria prépare un sale tour contre l'OGC Nice

Publié par Ange A. le 03 avril 2022 à 07:45

Aux dernières nouvelles, l’ OM lorgnerait du côté de l’OGC Nice pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato.

L’ OM sur une révélation de l’OGC Nice

Malgré son interdiction de recrutement prononcée par la FIFA, l’Olympique de Marseille a des idées pour le prochain mercato. Pablo Longoria entend notamment renforcer le secteur offensif marseillais l’été prochain. Le président olympien s’intéresserait cette fois à une pépite évoluant cette saison en Ligue 1. D’après les informations de Nice-Matin, le président de l’ OM s’intéresserait au profil de Justin Kluivert. Auteur de 5 buts et d’autant de passes décisives, le Néerlandais réalise une belle pige avec le Gym. L’ailier de 22 ans avait notamment réalisé une performance XXL contre Marseille en Coupe de France. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, il avait été l’acteur majeur de l’élimination marseillaise en coupe nationale.

Un nouveau deal en vue avec l’AS Roma ?

Intéressé par l’ailier néerlandais, l’Olympique de Marseille devra encore négocier avec l’AS Roma. Justin Kluivert est en effet prêté à l’OGC Nice cette saison par le club italien. Pablo Longoria devrait donc discuter avec les dirigeants romains sur deux dossiers cet été. Le président de l’ OM s’intéresse déjà à Jordan Veretout. Le milieu de terrain est pisté pour la succession de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le minot devrait quitter son club formateur en tant que joueur libre. La Roma pousserait d’ailleurs pour un départ de Veretout qui n’entre plus dans les plans de José Mourinho. Idem pour Kluivert, dont le contrat avec la Louve expire dans un an. Les Giallorossi seraient disposés à le vendre dès cet été de peur de le voir partir gratuitement dans un an.

Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille devra se méfier de la concurrence de l’OGC Nice. Le club azuréen souhaite également boucler le transfert définitif de Kluivert. Son option d’achat serait comprise entre 10 et 15 millions d’euros.