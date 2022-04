PSG Mercato : Neymar, une info spectaculaire tombe avant Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 12:01

Neymar est annoncé sur le départ cet été. Mais la réalité serait toute autre à Doha. C’est la grosse info du jour avant la réception du FC Lorient.

Lionel Messi et Neymar en route pour la MLS ?

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouvel été des plus mouvementés. Alors que l’entraîneur Mauricio Pochettino et le directeur sportif Leonardo pourraient être remerciés, le Qatar souhaiterait un changement drastique du projet sportif parisien.

D’après les informations distillées par le journal L’Équipe, les dirigeants du club de la capitale voudraient désormais asseoir l’ossature de l’équipe sur les jeunes talents du centre de formation et tourner le dos au recrutement bling-bling qui a toujours prévalu depuis la dernière décennie et l’avènement de QSI. Dans cette optique, même si ce n’est pas forcément l’option numéro 1 de la direction parisienne, Lionel Messi et Neymar ne seraient pas retenus en cas d’offres jugées satisfaisantes.

Marquées par les sifflets du Parc des Princes après l’élimination en huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, les deux stars des Rouge et Bleu aimeraient bien découvrir la MLS, où l’Inter Miami de David Beckham serait intéressé. Respectivement liés jusqu’en juin 2023 et 2025, Messi et Neymar pourraient donc quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Pas si vite, rétorque un autre média sportif.

PSG Mercato : Doha a tranché pour l’avenir de Neymar

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille ce dimanche à 20h45 le FC Lorient. Après une élimination précoce en Ligue des Champions et une cinglante défaite 3-0 face à l’AS Monaco avant la trêve internationale, l’équipe parisienne aura à coeur de battre les Merlus pour consolider son avantage sur ses poursuivants dans ce sprint final.

Mais avant cette rencontre, qui pourrait être marquée par une nouvelle démonstration de colère des Ultras, un média étranger a fait le point sur l’avenir de Neymar. En effet, à en croire les dernières révélations de Goal, avec les probables départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Julian Draxler, le Paris Saint-Germain n’aurait pas prévu de se séparer de l’international brésilien de 30 ans.

Malgré une nouvelle saison en demi-teinte avec seulement 5 buts et 5 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone devrait poursuivre son aventure en Ligue 1. Et toujours selon la même source, les dirigeants parisiens espèrent que le compatriote de Marquinhos sera boosté par la Coupe du monde au Qatar et que cela le poussera à retrouver son meilleur niveau. À l’instar de Messi, Neymar a lui aussi été très touché par les sifflets du Parc des Princes, mais ne songerait pas sérieusement à changer d’air l’été prochain.