Vente OM : nouveau rebondissement pour le rachat de l'OM

La vente OM est relancée par une sortie d'un proche de Frank McCourt. Ce dernier a rassuré sur l'avenir de l'Olympique de Marseille.

Vente OM : où en est le rachat de l'OM

À en croire le journaliste Thibaud Vézirian, l'avenir du club marseillais est déjà entériné. Concentré sur la question du rachat du club, il n'a récemment pas manqué de dire "L'OM est déjà vendu" depuis un moment. Aux supporters marseillais branchés sur son compte YouTube, l'ancien journaliste de C8 affirme qu'il ne manque plus que la date d'officialisation de la vente OM par Frank McCourt.

Les futurs patrons du seul club français vainqueur d’une Uefa Ligue des champions seraient de riches hommes d'affaires saoudiens. Ils devraient, en même temps que l'équipe olympienne, racheter le stade Vélodrome. Le projet qu'ils portent serait tellement grand que le premier mercato qui suivra leur installation va marquer les esprits durablement.

Rachat de l'OM : Un proche de Frank McCourt calme le jeu

Frank McCourt est toujours le président de l'équipe marseillaise et cela ne devrait pas cesser la saison prochaine. C'est un de ses bras droits, Basile Boli, qui l'annonçait ce dimanche dans Téléfoot. Selon l'ancien défenseur des Olympiens, il n’y a rien du tout et que la vente OM ne serait pas dans les tuyaux. « Non le club marseillais n'est pas à vendre », a-t-il clairement affirmé.

Même si la réponse de l'ancien footballeur laisse penser qu'il ne se passe véritablement rien en coulisse, l'on garde à l’esprit qu'une vente de l'OM n'aurait pas pu être confirmée sur un plateau télé par un proche de McCourt aussi facilement. La fin de saison, surtout le prochain marché des transferts du club phocéen, va donner plus d’éléments de réponse à la question concernant la vente de l’OM.

Pour l'heure, l' entraîneur Jorge Sampaoli et ses joueurs sont à la prise ce dimanche avec l'AS Saint-Étienne (ASSE) qui a ouvert le score à la 9e minute du match par Denis Bouaga.