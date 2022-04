PSG Mercato : Mauro Icardi s’en va, son successeur arrive à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 20:38

Sauf surprise, Mauro Icardi ne devrait pas être au PSG la saison prochaine. Le Paris SG travaillerait même sur la succession de l’attaquant argentin.

Une grosse vente prévue pour Mauro Icardi cet été ?

Définitivement transféré au Paris Saint-Germain en juillet 2020 contre un chèque de 50 millions d’euros, après un prêt concluant d’une saison, Mauro Icardi est désormais l’ombre de lui-même au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Entre ses déboires conjugaux avec la sulfureuse Wanda Nara, l’ancien attaquant de l’Inter Milan semble avoir perdu toute envie de jouer au football. Pourtant, certains se souviennent encore de ses moments de gloire à l’Inter Milan. C’est le cas de Fernando Tissone qui conseille à Icardi de quitter le PSG afin de retrouver son meilleur niveau.

« Il est dans une équipe qui ne lui convient pas. Il est très difficile de le mettre dans le dispositif. Le meilleur choix serait de trouver un autre club, une autre équipe, car c'est un joueur très fort », a expliqué l’ancien milieu de terrain argentin de l’Atalanta Bergame à CalcioMercato. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international argentin de 29 ans se dirigerait donc vers un transfert inévitable que le Paris Saint-Germain ne devrait d’ailleurs pas refuser. Et cela tombe bien puisque Newcastle serait prêt à signer un gros chèque à Nasser Al-Khelaïfi pour le compatriote de Lionel Messi.

Après avoir perdu Pierre-Emerick Aubameyang en janvier et sur le point de voir Alexandre Lacazette s’en aller librement au terme de la saison, Mikel Arteta veut frapper un gros coup l’été prochain. Le manager d’Arsenal aurait alors jeté son dévolu sur le numéro 9 parisien. D’après le média HITC, les Gunners devraient transmettre une offre au Paris SG pour le natif de Rosario. Évalué à 28 millions d’euros par le site Transfermarkt, Icardi vaut beaucoup plus selon ses dirigeants, entre 30 et 35 millions d’euros notamment. Un ancien du club francilien pourrait faire son retour afin de remplacer éventuellement le protégé de Pochettino.

PSG Mercato : Moïse Kean de retour pour remplacer Icardi ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par CalcioMercato, la Juventus Turin pourrait lâcher Moïse Kean lors du prochain mercato estival. À la recherche d’un remplaçant à Paulo Dybala, qui va quitter librement la Vieille Dame à l’issue de la saison, les Bianconeri viseraient en priorité Giacomo Raspadori et pourraient donc placer Kean sur le marché, les deux attaquants internationaux italiens étant jugés incompatibles.

Prêté au PSG par Everton durant la saison 2020-2021, le joueur qui appartient encore au club anglais jusqu’en juin 2024 a laissé de bons souvenirs dans la capitale avec notamment ses 17 buts et 1 passe décisive en 41 matches toutes compétitions confondues. Toujours intéressés par le joueur de 22 ans, les dirigeants parisiens pourraient rapidement passer à l’action pour boucler sa signature, le natif de Vercelli ayant déjà fait des Rouge et Bleu sa priorité en cas de départ.

Affaire à suivre pour Moïse Kean et le PSG…