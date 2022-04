OM Mercato : Mandanda de retour, un plaidoyer adressé à Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 15:29

Relégué sur le banc de touche cette saison, Steve Mandanda traverse une situation compliquée à l’ OM. Un ancien joueur de Jorge Sampaoli a pris position pour son cas.

OM Mercato : Nasri plaide auprès de Sampaoli pour Mandanda

Steve Mandanda est dans le dur du côté de l’Olympique de Marseille. Longtemps indiscutable dans les buts de l’ OM, l’international français a vu son statut remis en cause cette saison. Depuis l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome, le portier expérimenté doit se contenter que des miettes dans les cages phocéennes. Il suffit de jeter un œil sur ses apparitions en Ligue 1 cette saison pour constater que quelque chose a changé. Steve Mandanda n’a disputé que 4 rencontres en championnat depuis de la saison. Un rendement assez faible pour le champion du monde en titre, qui pourrait aller voir ailleurs l’été prochain si sa situation ne s’améliore pas.

D’ici là, le gardien de 37 ans continue de ronger son frein sur le banc de l’ OM, sans pour autant créer un problème aux yeux de Jorge Sampaoli. Ses partisans continuent aussi de hausser la voix afin qu’il bénéficie de plus de temps de jeu sous le maillot marseillais. Samir Nasri n’approuve pas la relégation brutale de son ancien coéquipier et l’a fait savoir sur un ton hilarant. De retour à la Commanderie pour interviewer Jorge Sampaoli, qu'il a côtoyé au FC Séville, Samir Nasri a retrouvé son « ami » El Fenomeno. Leur échange a eu lieu devant l'entraîneur argentin. L’ancien marseillais a d'ailleurs profité de l’occasion pour demander au coach marseillais de revoir son jugement sur Steve Mandanda. « Il doit un peu plus », a-t-il demandé au micro de Canal Football Club.

Jorge Sampaoli fait une promesse

Un peu à la surprise générale, Jorge Sampaoli s’est montré réceptif à cette requête, promettant que son gardien de but expérimenté « va jouer plus ». Cette réponse est une bonne nouvelle pour Steve Mandanda, qui doit jusqu’ici se contenter que des matches en Ligue Europa Conférence. S’il ne s'attendait pas à être remplaçant cette saison, le natif de Kinshasa ne baisse pas les bras et reste toujours exemplaire à Marseille. Il est déterminé à se battre afin de retrouver son statut de numéro un dans les buts marseillais.