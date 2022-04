OM Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Alvaro !

Publié par Timothée Jean le 05 avril 2022 à 21:19

Parti en Espagne pour se ressourcer, Alvaro Gonzalez s’apprête à quitter définitivement l’ OM. Mais l’affaire est loin d’être réglée en interne.

OM Mercato : Gros démenti dans le dossier Alvaro Gonzalez

Son aventure à l’Olympique de Marseille touche à sa fin ! Arrivé en juillet 2019 en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez fut l’un des soldats de l’ère Villas-Boas à l’ OM. Mais le défenseur central a perdu son statut de titulaire indiscutable au sein de la défense marseillais suite à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Absent des plans du coach argentin, l’international espagnol se rapproche de la porte de sortie.

Parti en Espagne depuis plus de deux de semaines, Alvaro Gonzalez n’est pas certain de terminer la saison en tant que joueur de l’ OM. Et pour cause, la direction marseillaise a entamé des négociations pour rompre à l’amiable son contrat expirant en juin 2024. D'ailleurs, Foot Mercato révélait que le défenseur central est tombé d’accord pour résilier son bail à l’ OM et devrait toucher en contrepartie une indemnité de départ assez importante. Mais une source proche du dossier, contactée par La Provence, a démenti cette rupture de contrat entre Alvaro Gonzalez et l’OM. « C’est faux », a répondu la source, assurant ainsi que rien n’est encore acté pour le départ du cadre marseillais.

Les négociations se poursuivent entre les deux parties

Toutefois, à défaut de trouver un terrain d’entente pour la résiliation de son contrat, Alvaro Gonzalez est désormais présenté comme un indésirable à l’ OM. Les dirigeants marseillais et Jorge Sampaoli souhaiteraient l’éloigner du club le plus longtemps possible. Les discussions seraient donc toujours en cours pour acter son départ définitif. Alvaro Gonzalez va-t-il quitter l’Olympique de Marseille avant la fin de la saison ? Réponse dans les prochains jours. En attendant, des clubs étrangers, tels que Valence, Osasuna ou encore Levante, suivent de près l’évolution de ce dossier.