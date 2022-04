PSG Mercato : C'est fait, Paul Pogba a choisi le Paris SG !

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 10:39

En fin de contrat en juin à Man United, Paul Pogba devrait bel et bien quitter l'Angleterre et aurait choisi de rejoindre le PSG.

PSG Mercato : Le premier gros coup de Leonardo se précise

Auteur d’une saison décevante, marquée par une élimination précoce en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain compte bien révolutionner son effectif en vue des prochaines saisons. Secteur prioritaire des Rouge et Bleu pour le mercato estival, le milieu de terrain devrait connaître de nombreux mouvements. Seul véritable intouchable de l’entrejeu parisien, Marco Verratti devrait ainsi évoluer avec de nouveaux coéquipiers la saison prochaine et très probablement avec l’international français Paul Pogba.

Sur le départ à Manchester United, l’ancien Havrais souhaite rebondir dans une nouvelle écurie de haut niveau après son retour délicat chez les Red Devils. Malgré un début d’exercice en trombe, marquée par de nombreuses passes décisives, le milieu de terrain a progressivement perdu en efficacité et a même été pointé du doigt par une partie des fans. Dans le viseur de la Juventus et du PSG, Pogba aurait enfin choisi sa future destination, pour le plus grand bonheur de Leonardo.

Comme le révèle Le Parisien ce mercredi, La Pioche aurait signifié à son entourage qu’il souhaitait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain dans quelques mois, qui, de son côté, étudie sérieusement la faisabilité de l’opération. La venue de Pogba est l’objectif principal de Leonardo après la prolongation de Kylian Mbappé et tout pourrait s'enclencher ces prochaines semaines. Néanmoins, le Paris SG viserait également un autre joyau au milieu, comme annoncé par le média francilien.

Tchouaméni fait douter le board parisien

Si Paul Pogba semble être la priorité du directeur sportif brésilien, ses récentes contre-performances et la montée en puissance dans le même temps d’Aurélien Tchouaméni, font quelque peu douter le PSG. Que ce soit en sélection ou dans leurs clubs respectifs, le Monégasque semble avoir pris le devant sur son compatriote, de quoi redistribuer les cartes. À en croire Le Parisien, le rêve des dirigeants serait d’enrôler les deux internationaux, dans l’optique de former un trio fantastique avec Marco Verratti.

Une offre timide formulée à Man United

D’après la presse britannique et notamment le journaliste Samuel Luckhurst, les Rouge et Bleu auraient déjà formulé une offre salariale à Paul Pogba ces derniers jours. D’après la source, cette proposition serait nettement inférieure à ce qu’il perçoit à Man United. Une annonce plutôt surprenante quand on sait que Paris a les moyens de convaincre financièrement le joueur de 29 ans. Ce qui est sûr, c’est que La Pioche devrait grandement faire parler de lui ces prochaines semaines.