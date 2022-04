Real Mercato : L'AC Milan ouvre la porte à un milieu madrilène

Publié par Thomas G. le 07 avril 2022 à 20:39

L'AC Milan a de grandes ambitions pour la saison prochaine. Il ouvre la porte à un international espagnol du Real Madrid.

Real Mercato : Paolo Maldini ambitionne un milieu espagnol

L'AC Milan a multiplié les bons coups ces dernières années pour atteindre les sommets. La direction sportive du club a reconstruit une équipe solide, capable de lutter pour remporter des titres. Cela a été rendu possible grâce au travail de Paolo Maldini et Stefano Pioli. Les Rossoneri ont su se montrer patients pour récupérer leur place dans le haut de tableau. Désormais, des joueurs comme Rafael Leao, Brahim Diaz, Ismaël Bennacer ou encore Sandro Tonali sont en constante progression et évoluent en même temps que le club, sur une pente ascendante.

Paolo Maldini veut continuer à faire de bonnes trouvailles lors du prochain mercato pour renforcer tous les secteurs de l'équipe. Trois attaquants ont ainsi été ciblés : Charles de Ketelaere, Divock Origi et Timo Werner. De plus, d'après L'Équipe, deux joueurs du LOSC devraient prochainement signer en Lombardie : Renato Sanches et Sven Botman. Les Milanais ciblent des joueurs avec beaucoup d’expérience, mais qui sont encore relativement jeunes et pouvant participer au renouveau de Milan.

L'AC Milan ouvre la porte à Marco Asensio

Selon le journaliste italien, Matteo Moretto, les Milanais seraient intéressés par l’ailier espagnol du Real Madrid, Marco Asensio. L’international espagnol n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et devrait quitter la capitale espagnole cet été. L'AC Milan serait prêt à offrir 15 millions d’euros pour le joueur, une somme qui pourrait satisfaire les Merengues qui ne veulent pas le voir partir libre en juin 2023. À 26 ans, Marco Asensio souhaiterait découvir un nouveau championnat pour ajouter des titres à son palmarès. Mais dans ce dossier, les Rossoneri vont devoir se montrer convaincaints, car la Juventus est également intéressée par Marco Asensio.