Barça Mercato : L'offre du FC Barcelone pour Lewandowski est tombée

Publié par Thomas le 07 avril 2022 à 13:39

Objectif du Barça pour cet été, Robert Lewandowski se rapproche à grands pas de la Catalogne et a reçu une offre importante de Barcelone.

Barça Mercato : Le FC Barcelone répond aux exigences de Lewandowski

C’est peut-être le transfert surprise du prochain mercato. Alors que la presse internationale ne cesse de mentionner les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, une autre star du ballon rond devrait également agiter la fenêtre des transferts cet été : Robert Lewandowski. En fin de contrat en 2023 au Bayern Munich, le serial buteur polonais aurait décidé de quitter l’Allemagne à l’issue de la saison, pour expérimenter un tout nouveau championnat à 33 ans. Encore exceptionnel cette saison avec 31 buts en 28 rencontres de Bundesliga, l’attaquant aurait donné son feu vert pour rejoindre la Liga et le FC Barcelone pour les prochaines saisons.

Seulement, si les deux parties semblent d’accord pour un transfert, l'inconnue résidait toujours sur la durée du contrat. Robert Lewandowski souhaite en effet parapher un bail de 3 saisons dans son futur club, un pari risqué au vu de son âge avancé, mais que le Barça semblerait prêt à prendre. Comme le révèle le journaliste José Alvarez ce jeudi, les Blaugranas auraient formulé une offre de 3 ans au Polonais, avec un salaire annuel de 8 millions d’euros. Une proposition qui devrait débloquer la situation bien que l'offre salariale ne soit pas à la hauteur de celle du PSG. L'opération pourrait se boucler rapidement au nez et à la barbe de Leonardo qui ciblait le joueur en cas de départ de Mbappé.

Nkunku et Mount également sur les tablettes du Barça

Le mercato estival du Barça s’annonce d’ores et déjà étincelant. Après les signatures actées de Kessié et Christensen, qui débarqueront libres en juin, le FC Barcelone prévoit un chantier d’envergure en attaque. En plus de Lewandowski, le club catalan aurait jeté son dévolu sur deux sensations offensives, cette fois-ci plus jeunes. Comme le relaye le Mundo Deportivo dans son édition du jour, Mateu Alemany pisterait l’international tricolore Christopher Nkunku (RB Leipzig) et l’Anglais Mason Mount (Chelsea) pour pallier au départ d'Ousmane Dembélé. Le premier cité est également un objectif du PSG et du Bayern Munich cet été.