OL Mercato : Lyon se lance sur une sensation du FC Nantes !

Publié par Thomas le 07 avril 2022 à 15:39

Désireux de renforcer son entrejeu pour la saison prochaine, l' OL aurait des vues sur l'un des meilleurs joueurs du FC Nantes.

OL Mercato : Après Fofana, Lyon pense à Ludovic Blas

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais s’annonce prometteur. Plutôt discret l’été dernier en termes de signatures, les Gones souhaitent révolutionner leur effectif pour inverser la mauvaise dynamique aperçue cette saison. Secteur prioritaire de Bruno Cheyrou cet été, le milieu de terrain devrait connaître du mouvement. Alors qu’Houssem Aouar, Thiago Mendes ou encore Tanguy Ndombélé pourraient faire leurs valises cet été, Lyon aurait déjà établi une liste de potentiels candidats dans ce secteur de jeu, dont une piste chaude venue du FC Nantes.

Auteur d’une saison remarquée, les Canaris attirent l’œil de plusieurs grands clubs. Après la signature de Randal Kolo Muani à Francfort, le FCN pourrait perdre son milieu de terrain Ludovic Blas. Le numéro 10 nantais qui signe une montée en puissance folle sous les ordres d’Antoine Kombouaré, serait surveillé de près par l’ OL, qui chercherait à le recruter cet été.

Sous contrat jusqu’en 2024 au FC Nantes, l’ancien Guingampais est également dans le viseur de Newcastle en Premier League, comme le révèle Foot Mercato ce jeudi. Un très joli coup pour Lyon, qui multiplie ses pistes au poste de meneur de jeu, après Seko Fofana, également pisté par l’OM et le PSG.

Un prix assez élevé pour les Gones

Sur ce dossier, l’Olympique Lyonnais devra se montrer ingénieux car Waldemar Kita ne devrait pas laisser filer son joyau sous n’importe quel prix. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1, Ludovic Blas a vu ses dirigeants lui fixer un prix supérieur à 15 millions d’euros. Une somme conséquente que seules des écuries anglaises pourraient facilement débourser. Lyon ne perd cependant pas espoir et espère trouver un terrain d’entente avec le FCN, d’autant que le joueur de 24 ans est scruté par le club rhodanien depuis 2016 et ses débuts en fanfare à Guingamp.