PSG Mercato : Pochettino s’en va, le Paris SG vise deux grands noms

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 05:09

Sauf revirement, Mauricio Pochettino ne devrait pas rester au PSG cet été. Pour le remplacer, le Paris SG serait partagé entre deux grands noms.

Mauricio Pochettino définitivement fixé sur son sort ?

Fortement pressenti pour prendre la place de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Mauricio Pochettino a finalement vu Erik ten Hag lui passer devant dans le choix des dirigeants du club anglais. Selon plusieurs sources concordantes, notamment la chaîne américaine ESPN, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam serait d’ores et déjà parvenu à un accord avec le board du club mancunien en vue d’une arrivée à la fin de la saison contre le paiement d’une indemnité de 2 millions d’euros.

Mais l’échec de la piste des Red Devils ne changera rien à l’avenir de Mauricio Pochettino. En effet, le Daily Mail assure que l’ancien manager de Tottenham devrait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain, « quelle que soit l’issue du championnat » de Ligue 1. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi et les siens travailleraient déjà sur son remplacement et deux finalistes se dégageraient dans ce dossier.

PSG Mercato : Une finale entre Zidane et Conte au Paris SG

Le Daily Mail confirme que le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid et la nouvelle élimination précoce du Paris Saint-Germain dans cette compétition internationale aurait totalement scellé le sort de Mauricio Pochettino. Le tabloïd britannique indique que le licenciement du technicien argentin de 50 ans serait déjà décidé du côté de la capitale française.

Pour le remplacer, les décideurs parisiens discuteraient avec Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, et l’actuel coach de Tottenham, Antonio Conte. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura serait ouvert à un changement à l’issue de la saison.

Ses relations avec la direction des Spurs étant jugées fraîches depuis ses critiques sur la gestion du club et du dernier mercato hivernal. Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne devraient donc opérer leur choix entre ces deux techniciens au style très différent. Toujours selon la même source, si Antonio Conte est prêt à signer rapidement, Zinedine Zidane hésiterait encore à prendre sa décision.

Affaire à suivre donc…