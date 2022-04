PSG Mercato : Antonio Conte arrive à Paris avec un serial buteur !

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2022 à 07:04

PSG Mercato : Concurrent de Zinedine Zidane pour l'après Pochetino, Antonio Conte pourrait débarquer au Paris Saint-Germain avec un attaquant.

PSG Mercato : Antonio Conte, la meilleure alternative à Zinedine Zidane

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain ferait toujours de Zinedine Zidane son grand favori pour le poste. Toutefois, si le Marseillais de 49 ans venait finalement à refuser le poste, la direction parisienne garderait un oeil sur la situation d’Antonio Conte du côté de Tottenham.

Nommé en novembre dernier et lié jusqu’en juin 2023, le technicien italien ne semble pas se plaire chez les Spurs et un départ ne serait pas à exclure forcément l’été prochain. D’après les renseignements recueillis par le journaliste Fabio Santini, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura pourrait ainsi débarquer au Paris SG si Zidane venait à dire non à l’émir du Qatar.

« Le PSG considère Antonio Conte comme la meilleure alternative si Zidane n'accepte pas de devenir le nouvel entraîneur-chef cet été. Zidane veut travailler avec Mbappé, qui devrait rejoindre le Real cet été. Les contacts peuvent bientôt commencer avec le camp de Conte, il est heureux de quitter Tottenham Hotspur », explique le journaliste italien à Calciomercato. Surtout que son arrivée dans la capitale pourrait permettre au PSG de mettre la main sur un serial buteur.

PSG Mercato : Conte au Paris Saint-Germain avec Romelu Lukaku ?

En cas d'arrivée au Paris Saint-Germain, Antonio Conte pourrait attirer dans la foulée l'un de ses anciens protégés de l’Inter Milan avec qui il a glané le titre de champion d'Italie la saison dernière, sans compter Achraf Hakimi qu’il retrouverait au Camp des Loges. En effet, Fabio Santini assure qu’une arrivée de Conte au PSG pourrait ouvrir les portes de l’équipe francilienne à l’international belge Romelu Lukaku l’été prochain. Pas vraiment à son aise à Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel, le joueur de 28 ans voudrait changer d’air à l’issue de la saison.

« Il ne reste pas à Londres, je le sais grâce à une source très proche de lui. En ce moment, il y a une négociation avec les Parisiens. Là où va Conte, Lukaku le suit. Le PSG a tous les éléments pour être bien accepté par le Belge. Tu ne retournes pas à l'Inter, mais tu vas voir ton entraîneur », a déclaré Fabio Santini à Calciomercato. En cas de départ de Kylian Mbappé, la venue d’Antonio Conte pourrait régler le problème de la succession de l’attaquant français puisque le coach de 52 ans viendrait avec un serial buteur capable de lui succéder. Ça promet pour l'actu PSG mercato des semaines à venir.