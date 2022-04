AS Monaco : Philippe Clement officialise un retour en attaque !

Publié par Timothée Jean le 08 avril 2022 à 22:34

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clement, a confirmé un important retour en attaque avant le choc contre Troyes.

AS Monaco : Un renfort offensif bienvenu avant Troyes

L’AS Monaco veut poursuivre sur sa marche en avant. Sur une série de deux victoires consécutives contre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, le club de la principauté occupe la sixième place de Ligue 1 et souhaite se rapprocher un peu plus du haut de tableau. Les Monégasques désirent décrocher une place européenne la saison prochaine. Pour ce faire, l’AS Monaco devra enchainer des résultats positifs. Et cela passe par une victoire dimanche face à Troyes. Les Monégasques devront impérativement s’imposer à domicile face au promu afin de se rapprocher d’une place qualificative pour l’Europe.

Pour ce match face à Troyes, l’entraîneur Philippe Clement pourra compter sur un retour important en attaque. Comme pressenti depuis quelques jours, Kevin Volland a repris l’entraînement collectif et est opérationnel pour le match contre l’ESTAC Troyes. « Il se sent beaucoup mieux, mais il a perdu du temps physiquement, il lui manque de la condition physique. Il est prêt pour ce week-end, mais pas pour jouer 90 minutes », a confirmé l’entraîneur monégasque, qui pourrait le faire entrer en cours de jeu.

Philippe Clement annonce des forfaits de poids

Toutefois, l’AS Monaco est toujours secouée par des absences de taille. Philippe Clement a annoncé l’indisponibilité de Maripan. Ce dernier a ressenti une gêne au genou et sera forfait. « Maripan ne va pas être disponible. Il avait encore un petit peu mal au genou. À cause de ça, il a reçu une infiltration pour récupérer plus vite. Il ne sera pas disponible face à Troyes. J'espère qu'il le sera pour les prochains matchs », a déclaré le coach monégasque. Le milieu de terrain Cesc Fabregas est encore en phase de reprise. Il sera donc absent pour ce match. Même son de cloche pour Krépin Diatta. Quant aux autres joueurs, « ils se sont entraînés normalement », a assuré le coach monégasque.