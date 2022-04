OL Mercato : Revirement inattendu dans ce dossier à 65 M€

Publié par Ange A. le 10 avril 2022 à 06:05

OL Mercato : De retour à Lyon dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Tanguy Ndombélé ne devrait pas y faire long feu.

OL Mercato : Le sort de Ndombélé déjà fixé à Lyon

Avant la signature de Tetê, l’Olympique Lyonnais s’est offert deux recrues lors du mercato d’hiver. L’ OL s’est attaché les services de Romain Faivre contre 15 millions d’euros. Les Gones ont également renforcé leur entrejeu avec le retour de Tanguy Ndombélé. Le milieu de terrain tricolore est prêté avec option d’achat par Tottenham. Le montant cette option s’élèverait à 65 millions d’euros. Un montant hors de portée pour le club rhodanien qui devrait se contenter de la pige du milieu de 25 ans. Une tendance encore confirmée ces dernières heures par l’Evening Standard. La publication anglaise assure qu’autant Lyon que Tottenham savent que l’avenir de Ndombélé ne s’écrira pas chez les Gones au-delà de juin prochain.

Une grosse surprise en vue pour l’avenir de Ndombélé

D’après la source, les Spurs sont conscients que le montant fixé pour l’option d’achat de Tanguy Ndombélé est hors de portée pour l’Olympique Lyonnais. Le journal croit savoir que le club londonien a un plan défini pour l’avenir de Ndombélé. Tottenham croiserait les doigts afin que l’ OL aille le plus possible en Ligue Europa. Ce qui donnerait davantage de visibilité à son joueur prêté. Le pensionnaire de Premier League espère qu’un club plus huppé viendra ensuite proposer une offre satisfaisante pour Ndombélé cet été.

Recruté en provenance de Lyon en 2019, Tanguy Ndombélé peine à justifier les 60 millions d’euros investis sur lui. Pas dans les plans d’Antonio Conte, le milieu est poussé vers la sortie. Il ne totalisait que 16 apparitions avant son prêt à Lyon. Son contrat avec le club nord-londonien court encore jusqu’en 2025. Une échéance plus que jamais hypothétique au vu de sa situation.