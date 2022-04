OM Mercato : C’est bouclé, Pablo Longoria tient déjà du lourd !

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 17:06

OM Mercato : Alors que l’équipe de Sampaoli est à la lutte pour une qualification en LDC, Longoria prépare le prochain effectif de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria avance ses pions pour cet été

À deux mois de la fin de saison, Pablo Longoria serait déjà en train de travailler sur le prochain effectif de l’Olympique de Marseille. Après avoir réussi un bon recrutement l’été dernier, le président du club phocéen voudrait récidiver à l’issue de la saison avec des renforts de taille sans forcément mettre à mal les finances marseillaises.

Et comme à son habitude, le dirigeant espagnol travaillerait en amont sur le marché des transferts en vue de l’été qui s’annonce. Si Samuel Gigot rejoignait gratuitement la Canebière l’été prochain, Pablo Longoria aurait déjà bouclé quelques accords avec d’autres renforts de poids. C’est la petite bombe lâchée ce dimanche sur le compte Instagram de France Football.

OM Mercato : Longoria a déjà des accords avec des futures recrues

Comme l’été passé, Pablo Longoria aurait encore un coup d'avance sur tout le monde pour la prochaine fenêtre de recrutement de l’intersaison. Évoquant les mouvements à venir du côté de l’équipe de Jorge Sampaoli, le journaliste Mathieu Grégoire, envoyé spécial de L’Équipe à Marseille, révèle ce dimanche que le successeur de Jacques-Henri Eyraud aurait d’ores et déjà bouclé les signatures de joueurs libres pour rejoindre l’effectif de Sampaoli rapidement.

« Longoria a-t-il déjà des accords avec des futures recrues ? Oui, il a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM », a expliqué Mathieu Grégoire sur le compte Instagram de France Football.

Reste maintenant à connaître l’identité de ces futures recrues de l'Olympique de Marseille.