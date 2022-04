PSG Mercato : Un coup dur à 25 M€ confirmé pour Leonardo

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 05:03

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain ne percevra pas un joli chèque de la part du Sporting Lisbonne où Pablo Sarabia est prêté.

PSG Mercato : C’est tranché, Pablo Sarabia sur le retour

L’un des principaux objectifs de Leonardo cet été au Paris Saint-Germain sera dégraisser l’effectif professionnel. Le directeur sportif parisien entend réduire la masse salariale du club et réaliser des profits grâce à la cession de certains joueurs. Mais une fois de plus la tâche s’annonce ardue pour le PSG comme le révèle L’Équipe. Le quotidien sportif s’est notamment penché sur le cas de Pablo Sarabia. L’ailier espagnol retrouve des sensations cette saison durant son prêt au Sporting Lisbonne. Il en est à 17 réalisations et 9 passes décisives en 39 apparitions. Au vu de ses performances, un transfert de Sarabia au Sporting a souvent été évoqué. Mais comme le révèle le journal, le club lisboète a déjà tranché dans ce dossier.

Sarabia hors de portée pour le Sporting

La source révèle que le Sporting Lisbonne ne dispose pas de moyens pour conserver définitivement Pablo Sarabia. Entraîneur de la formation lisboète, Ruben Amorim avait déjà donné le ton concernant l’attaquant parisien. « Nous avons des limites à ne pas dépasser. C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs », expliquait le technicien portugais à Trivela. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Sarabia est coté à 25 millions d’euros sur Transfermarkt.

Un montant hors de portée du Sporting Lisbonne qui devrait percevoir un joli chèque de la part du PSG cet été. La même source indique en effet que le club de la capitale a décidé de lever l’option d’achat de Nuno Mendes. Celle-ci est estimée à 40 millions d’euros. Le latéral portugais, prêté avec option au PSG cette saison, donne satisfaction.