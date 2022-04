Borussia Dortmund Mercato : Le BVB piste un ancien joueur du SRFC

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 14:47

Borussia Dortmund Mercato : Le BVB, qui veut se renforcer, pourrait faire son marché en Allemagne et recruter un ancien joueur du SRFC.

Borussia Dortmund Mercato : Un ancien défenseur du SRFC dans le viseur

Alors que le Borussia Dortmund est bien installé à la deuxième place de Bundesliga, les dirigeants du BVB souhaitent se renforcer, notamment en défense. Tandis que Raphaël Guerreiro arrive en fin de contrat dans un an et que les deux solutions Schulz et Schmelzer ne sont pas suffisamment fiables au poste de latéral droit, le Borussia commence déjà à chercher des solutions à ce poste. L'une d'entre elles mène à un joueur bien connu de la Ligue 1 et du Stade Rennais puisqu'il s'agit de Ramy Bensebaini.

Le joueur qui évolue actuellement au Borussia Mönchengladbach arrive lui aussi en fin de contrat dans un an et le Borussia Dortmund serait très intéressé à l'idée de le recruter dès cet été. Même s'il a raté plusieurs matches de Bundesliga cette saison à cause d'une grosse blessure en septembre et de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qu'il disputait avec l'Algérie, le joueur de 26 ans garde une belle cote en Allemagne. Estimé à 17 millions d'euros, le joueur pourrait bien faire les affaires du BVB selon Foot Mercato.

Borussia Dortmund Mercato : Un premier contact établi entre les deux clubs

Toujours selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du Borussia Dortmund auraient déjà fait part à son club de leur intérêt pour l'international algérien (46 sélections). Le BVB semble particulièrement apprécier les joueurs passés par la Ligue 1, eux qui se seraient également positionnés sur Ellyes Skhiri, ancien joueur du Montpellier HSC.

Dans le dossier Ramy Bensebaini, Dortmund devra toutefois mettre la main à la poche. En effet, le prix fixé pour l'ancien rennais avoisine les 20 millions d'euros, une somme qui pourrait être dégagée par les Borussen avec la très probable vente d'Haaland et celle de Raphaël Guerreiro. En 18 matches de Bundesliga, l'Algérien est auteur de 3 buts et 2 passes décisives, un rendement assez correct à son poste.