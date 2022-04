OL Mercato : Un défenseur parisien visé par l'Olympique Lyonnais

Publié par Thomas le 11 avril 2022 à 12:47

OL Mercato : Avec le départ quasi acté de l'Italien Emerson, l'Olympique Lyonnais songerait à un joueur du PSG, poussé vers la sortie.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais pense à Layvin Kurzawa cet été

Le mercato estival approche, l’occasion pour l’Olympique Lyonnais d’offrir un nouveau souffle à un effectif de plus en plus chancelant. Encore tenu en échec ce week-end contre le RC Strasbourg (1-1), la formation rhodanienne stagne à la 10e place du classement, à 7 journées de la fin du championnat. Une saison délicate qui devrait pousser certains cadres à faire leurs valises de Lyon ces prochains mois, à commencer en défense. En plus de Jason Denayer et Jérôme Boateng, pressentis pour quitter le Rhône à l’issue de la saison, les Gones pourraient également perdre leur latéral Emerson.

Prêté par Chelsea cette saison, le champion d’Europe devrait retourner en Angleterre pour aider Thomas Tuchel et les Blues, très impactés par les restrictions imposées à leur encontre par le gouvernement. De fait, l’ OL multiplie ses pistes au poste de défenseur gauche. À en croire Diego Martel, ancien journaliste pour RMC Sport et L’Équipe, Bruno Cheyrou aurait des vues du côté du Paris Saint-Germain, et plus précisément sur Layvin Kurzawa, qui connaît une véritable traversée du désert dans la capitale.

L’international français était déjà dans les plans lyonnais l’été dernier mais le transfert avait capoté faute d’accord financier. En fin de contrat en juin 2024 au PSG, le latéral de 29 ans pourrait faire l’objet d’un prêt d’une saison à Lyon, où il retrouverait un temps de jeu important. Kurzawa est poussé vers la sortie par Leonardo qui souhaite opérer un dégraissage d’envergure ces prochains mois. En plus des Gones, le défenseur serait pisté par des clubs anglais et turcs lors du prochain mercato.

PSG Mercato : Signature imminente pour Mendes

Arrivé sur la pointe des pieds en toute fin de mercato estival, l’international portugais Nuno Mendes fait partie des grandes révélations de la saison au Paris SG. Initialement recruté pour concurrencer Juan Bernat et Layvin Kurzawa sur le côté gauche, le latéral de 19 ans s’est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable en défense, ne laissant que quelques minutes à ses concurrents au poste, puisque Kurzawa n’aura disputé aucune rencontre cette saison. D’après les informations de L’Équipe, le PSG va cette semaine signer définitivement Nuno Mendes, qui est prêté par le Sporting. Le club francilien devrait ainsi débourser 40 millions d’euros pour boucler le transfert.