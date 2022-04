OM Mercato : Une surprise à 9M€ pour l'Olympique de Marseille

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 19:47

OM Mercato : Tandis que l'Olympique de Marseille veut se renforcer cet été, une très belle somme d'argent pourrait tomber dans les caisses du club.

OM Mercato : Un ancien marseillais va rapporter 9 millions d'euros au club

On le sait, l' OM risque d'être particulièrement actif sur le marché des transferts cet été. Que ce soit pour remplacer des départs, des retours de prêt ou simplement se renforcer à des postes clés, l'Olympique de Marseille aura besoin de fonds pour réinvestir sur le marché et pourrait recevoir une très bonne nouvelle dans les prochaines semaines. En effet, un ancien talent marseillais pourrait rapporter une petite fortune à son nouveau club et Marseille devrait avoir sa part du gâteau dans ce dossier.

En effet, Maxime Lopez, vendu 3 millions d'euros cet été, brille avec Sassuolo, qui pourrait d'ailleurs faire une plus-value éclaire sur le joueur formé à l' OM. D'après plusieurs sources, le joueur serait suivi par de nombreux clubs italiens et étrangers et pourrait rapporter gros. Une chance pour l'Olympique de Marseille, qui avait négocié 30% sur une potentielle plus-value du joueur au moment de son transfert vers l'Italie. Une très belle somme pourrait donc arriver prochainement dans les caisses du club.

OM Mercato : Sassuolo veut minimum 30 millions d'euros pour son joueur

Le club italien est généralement assez bon vendeur et réalise souvent de belles plus-values sur le marché des transferts. À en croire le directeur sportif du club, cela pourrait se reproduire avec l'ancien milieu de terrain de l' OM. Questionné sur le devenir de Maxime Lopez, il a en effet répondu : "Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite, nous évaluons chaque cas." Une très grosse somme qui profiterait donc à l'Olympique de Marseille.

Si le directeur sportif des Neroverdi dit vrai, cela voudrait dire que l' OM toucherait, au minimum, un chèque de 9 millions d'euros en cas de vente de Maxime Lopez. Une très bonne nouvelle pour les Phocéens même si rien n'est encore fait. Comme l'a rappelé Giovanni Carnevali, le directeur sportif de Sassuolo, "il ne sera vendu que quand [il aura] trouvé un bon joueur pour le remplacer". Marseille devra encore patienter pour toucher un joli chèque qui pourrait lui permettre de tenter sa chance avec Franck Honorat.