OM Mercato : L’arrivée d’un attaquant se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 13 avril 2022 à 06:05

OM Mercato : En quête de renfort offensif pour l’été 2020, la direction de l’OM avance très bien pour recruter un attaquant bien connu de la Ligue 1.

OM Mercato : Longoria passe à l’action pour un attaquant de Ligue 1

Le prochain mercato estival risque d’être particulièrement mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ambitionne en effet de révolutionner presque tous ses secteurs de jeu, à commencer par son attaque. Malgré l’arrivée de Cédric Bakambu, la direction de l’ OM est toujours en quête d’un nouvel attaquant pour mettre Jorge Sampaoli dans de meilleures conditions la saison prochaine.

De ce fait, plusieurs pistes sont explorées en interne. Martin Satriano (Stade Brestois) ou Youssef En-Nesyri (FC Séville), Franck Honorat (Stade Brestois), Alexis Sanchez (Inter Milan)… Les noms associés à l’ OM ne se comptent plus. Mais la piste la plus chaude dernièrement mènerait à Mohamed-Ali Cho, la sensation d’Angers SCO. Et selon les informations de Foot Mercato, l’arrivée du jeune crack du SCO est en très bonne voie à Marseille.

Marseille en pôle en position pour Mohamed-Ali Cho ?

En effet, selon la source, les dirigeants marseillais ont déjà fait part de leur intérêt pour Mohamed-Ali Cho à son entourage. Les négociations entre les deux parties en vue de sa venue à l’ OM lors du prochain mercato auraient déjà débuté. Mieux, le club phocéen semble déjà en pole position pour boucler sa signature. Car l’Eintracht Francfort, qui a bien travaillé sur ce dossier, serait désormais en retrait. Les Allemands ont récemment recruté Randal Kolo Muani du FC Nantes et paraissent à présent peu enclins à s’attacher les services du crack angevin. Ce qui devrait faire les affaires de l’ OM.

En tout cas, la direction marseillaise aurait déjà entamé des approches concrètes afin de détourner Mohamed-Ali Cho de son destin allemand. Reste à savoir si ces négociations souterraines seront fructueuses. La direction d’Angers SCO ne ferme pas pour le moment la porte à un départ de son attaquant. Un chèque de 15 millions d’euros serait suffisant pour boucler ce deal.