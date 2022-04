PSG Mercato : Accord pour Lewandowski, la grosse annonce du Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2022 à 05:05

PSG Mercato : Dans le viseur du Paris SG, Robert Lewandowski aurait trouvé un accord avec le Barça. Le club culé a fait le point pour le buteur du Bayern.

PSG Mercato : Robert Lewandowski a fait son choix

Après huit saisons de bons et loyaux services sous les couleurs du Bayern Munich, Robert Lewandowski semble décidé à s’offrir un nouveau challenge loin de la Bundesliga. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United et au FC Barcelone, l’attaquant de 33 ans aurait fait son choix pour la suite de sa carrière. Après plusieurs semaines de négociations entre les dirigeants du Barça et les représentants de l’international polonais, un accord aurait été trouvé pour un transfert lors du prochain mercato estival sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025.

D’ailleurs, le média polonais TVP Sport assure que le numéro 9 du Bayern Munich aurait prévenu sa direction de sa volonté de rejoindre le club catalan cet été. Toutefois, Robert Lewandowski étant encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le dernier mot reviendra au Bayern qui n’aurait pas encore tranché. Selon les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, le club allemand pourrait laisser partir Lewandowski pour une offre entre 70 et 80 millions d’euros. Une somme jugée excessive par le Barça qui ne compterait pas débourser plus de 30 millions d’euros dans cette affaire. Seulement, Joan Laporta et les décideurs du club culé ne semblent au courant desdites discussions avec le clan Lewandowski.

PSG Mercato : Le Barça dément pour Robert Lewandowski

Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo, qui a contacté la direction du FC Barcelone, révèle que les Blaugranas assurent qu’aucune négociation n’a été entamée avec Robert Lewandowski ou avec ses représentants pour évoquer son transfert. Le club espagnol dément donc son supposé accord avec le natif de Varsovie et précise que l'attaquant bavarois fait tout simplement partie des différentes options qu’étudie la direction du club afin de renforcer le secteur offensif de l’équipe dirigée par Xavi Hernandez.

En Allemagne, Oliver Kahn, le président du leader de la Bundesliga, a d’ailleurs déclaré à Prime Vidéo Allemagne ce mardi que son club ne compte même pas discuter d’un éventuel départ de son joueur avec quiconque. « Nous ne sommes pas fous de discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison », a lancé le dirigeant bavarois.

Le Paris Saint-Germain et tous les autres prétendants de l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund sont donc prévenus.