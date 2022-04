FC Metz : Antonetti, des tensions au sein du vestiaire grenat

Publié par Jules le 14 avril 2022 à 11:25

FC Metz : Alors que les Grenats sont plus proches que jamais d'une relégations, l'ambiance semble se dégrader dans le vestiaire, avec Frédéric Antonetti.

FC Metz : Antonetti ne fait plus l'unanimité dans le vestiaire

Alors que le FC Metz est accroché à la dernière place du classement depuis sa défaite contre Bordeaux (3-1) le week-end dernier, l'avenir du club s'écrit en pointillé et la relégation se rapproche pour le club messin. Cette situation sportive très difficile semble se répercuter sur l'ambiance générale au sein du club grenat, et un homme cristallise les tensions et les critiques, le coach Frédéric Antonetti. On observerait en effet une dégradation des relations en interne, comme le révèle le Républicain Lorrain.

Une source proche du FC Metz aurait en effet confié au quotidien que les relations entre le coach messin et plusieurs acteurs du club se seraient beaucoup tendues ces dernières semaines. En effet, plusieurs de ses joueurs douteraient du coach, à en croire le journal régional, ainsi que le staff médical et la cellule de recrutement. Au niveau de sa hiérarchie, Frédéric Antonetti ne semble pas en état de grâce non plus, car ses relations avec Philippe Gaillot, directeur général adjoint du club mosellan, se seraient refroidies dangereusement ces derniers temps. Une situation compliquée pour le coach des Grenats.

FC Metz : Une relégation inévitable pour les Grenats ?

Le FC Metz n'a plus gagné en Ligue 1 depuis janvier 2022. Pire que ça, sur les 10 derniers matches, les Grenats n'ont engrangé que 4 points sur 30 possibles, bien moins que ses concurrents directs pour le maintien. Cette longue période de disette pourrait bien sonner le glas de la présence messine dans l'élite du football français. Depuis la défaite à Bordeaux, le FCM se retrouve seul à la place de lanterne rouge de Ligue 1. Il y a quelques semaines, le coach lui-même reconnaissait que la situation était alarmante pour les Messins.

Une relégation n'est plus à exclure, surtout quand on connaît la situation en interne. Un proche du vestiaire révèle en effet pour le Républicain Lorrain, "une distance s'est créée entre le coach et certains joueurs". Une situation de crise extra-sportive au moment où le FC Metz devrait se montrer souder pour engranger de la confiance, et surtout des points pour tenter d'arracher le maintien. Ce week-end, les Grenats affrontent un adversaire direct, le Clermont Foot, dans ce qui ressemble au match de la dernière chance pour les hommes de Frédéric Antonetti.