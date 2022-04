Barça Mercato : Une rencontre imminente pour Lewandowski

Publié par Timothée Jean le 14 avril 2022 à 12:20

Barça Mercato : Robert Lewandowski a-t-il encore un futur au Bayern Munich ? Le buteur polonais s’apprête à régler définitivement son avenir en Bavière.

Barça Mercato : Le Bayern s’active pour prolonger Lewandowski

C'est une rumeur qui traîne depuis quelques semaines : Robert Lewandowski vit peut-être sa dernière saison sous les couleurs du Bayern Munich. Le prolifique attaquant polonais a tout connu et tout gagné depuis son arrivée en Bavière en juillet 2014. Après huit saisons passées au sein du club bavarois, il a soulevé une dizaine de trophées, dont 8 titres de champion d’Allemagne et une Ligue des Champions. C’est sans doute l’une des raisons qui fait réfléchir le joueur de 34 ans sur la suite de sa carrière.

Robert Lewandowski semble donc être arrivé à la fin d’un cycle avec le Bayern Munich. Et la position de ses dirigeants n’améliore pas sa situation. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, la direction bavaroise n’a toujours pas encore ouvert de discussions avec ses représentants en vue de renouveler son bail. Une position décevante pour le serial buteur, très convoité sur le marché des transferts. Outre le PSG et le Real Madrid, le FC Barcelone voudrait profiter de sa situation actuelle pour l’attirer en Liga l’été prochain. Le président du Barça, Joan Laporta, aurait même déjà entamé des discussions avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, en vue d’une éventuelle collaboration. Mais il faut croire que le club catalan a tapé à la mauvaise porte, car le Bayern Munich n’a pas l’intention de perdre son meilleur atout offensif.

Une rencontre prévue entre Lewandowski et le Bayern

En effet, Robert Lewandowski attend impatiemment l’offre de la direction du Bayern Munich qui ne devrait plus tarder à se manifester. Selon les informations de Sport, une rencontre entre les deux parties est prévue pour les prochains jours avant de prolonger le contrat de l’attaquant polonais. Le média espagnol va plus loin et révèle que le Bayern Munich serait même prêt à accorder deux saisons supplémentaires à son joueur, malgré son âge avancé (34 ans). Le club bavarois répondrait ainsi favorablement aux demandes de son joueur et tenterait de dissuader les éventuels prétendants.