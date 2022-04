Angers SCO Mercato : Havre AC, les Angevins signent un milieu !

Publié par Jules le 14 avril 2022 à 13:20

Angers SCO Mercato : En difficulté ces dernières semaines, les Angevins préparent l'avenir et viennent de signer un nouveau joueur du Havre AC.

Angers SCO Mercato : Un nouveau talent en provenance du Havre AC

Alors qu' Angers connaît une fin de saison galère et n'est toujours pas parvenu à se mettre hors de danger en Ligue 1, la direction du SCO veut préparer la saison prochaine, en espérant que le club évolue toujours dans l'élite du football français. En effet, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Himad Abdelli vient de signer en faveur des scoïstes en provenance du Havre AC, comme l'indique Benjamin Quarez, journaliste au Parisien.

Libre de tout contrat en juin, Himad Abdelli devrait débarquer cet été à Angers. Selon les informations du journaliste, le joueur aurait d'ores et déjà signer un contrat avec le club angevin. Si on ne connaît pas tous les détails de l'accord passé entre le club et le joueur, il s'agirait toutefois d'un contrat long de quatre ans en faveur du SCO. Une bonne nouvelle alors que le club devrait perdre son joyau en attaque, Mohamed Ali-Cho, convoité par l' OM et le Real Madrid notamment.

Angers SCO Mercato : Gérald Baticle fait son marché au Havre AC

Ce n'est pas le seul joueur qui va débarquer en provenance du Havre AC cet été. En effet, il sera accompagné du jeune gardien Yahia Fofana, qui s'est lui aussi engagé avec les Scoïstes, alors qu'il était particulièrement courtisé en Ligue 1. Une double arrivée qui permet à Angers de préparer l'avenir étant donné qu'il s'agit de deux jeunes joueurs talentueux. Himad Abdelli n'a que 22 ans, tandis que Yahia Fofana a 21 ans, et a connu toutes les sélections jeunes de l'Équipe de France, des U16 jusqu'au U19.

On voit donc que l' Angers SCO souhaite se tourner vers l'avenir pour remplacer un effectif qui va connaître de grands changements cet été. En plus de Mohamed Ali-Cho, d'autres cadres plus expérimentés vont quitter le club, à commencer par Romain Thomas, annoncé proche d'un club de Ligue 2 pour la saison prochaine. Un grand bouleversement qui pourrait permettre aux Scoïstes de retrouver un nouveau souffle, après une fin de saison galère en Ligue 1.