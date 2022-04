OM Mercato : Longoria proche d’une belle signature en attaque

Publié par Timothée Jean le 14 avril 2022 à 16:50

OM Mercato : Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais sont proches de boucler une belle signature en attaque.

OM Mercato : Longoria tient déjà son futur attaquant

L’Olympique de Marseille prépare l'avenir. Solide dauphin du PSG à 7 journées de la fin du championnat, le club phocéen travaille d'arrache-pied sur son prochain recrutement estival. L'idée est, tout d'abord, de conserver une ossature solide et un effectif compétitif pour la saison à venir. C’est pourquoi les dirigeants marseillais ont fait de la prolongation de Boubacar Kamara un dossier prioritaire. Les pensionnaires du Vélodrome ont ainsi entamé les négociations avec le jeune milieu de terrain polyvalent pour le convaincre de rester. Et ce n’est pas tout, puisque le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes s’activent également en coulisses pour régler un autre dossier très important en interne, celui d’Arkadiusz Milik.

Prêté par Naples jusqu’à la fin de saison, l’avant-centre polonais a donné totale satisfaction aux dirigeants marseillais. Ce n’est un secret pour personne, l’ OM aimerait le conserver le plus longtemps possible. D’ailleurs, selon les informations de Calciomercato, les dirigeants marseillais sont bien partis pour conserver leur grand attaquant polonais, car son transfert définitif à Marseille serait en passe d’être réglé.

Un pourcentage en cas de future revente de Milik

Le média transalpin assure en effet qu'Arkadiusz Milik poursuivra son aventure à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Et l’ OM s'apprête à lever son option d’achat estimée à environ 12 millions d’euros. Les deux écuries seraient déjà d’accord sur ce point, et Naples aurait négocié un pourcentage compris entre 20 et 25 % sur une possible revente de son attaquant, indique la source.

De son côté, l’Olympique de Marseille ne devrait pas faire traîner les échanges afin de régler définitivement cette opération avant la fin de la saison. Le deal serait quasiment bouclé entre les deux parties. De ce fait, l’ OM tient déjà son grand attaquant pour la saison à venir. Et en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen aura un argument de poids pour entériner ce dossier.