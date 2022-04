OM Mercato : Longoria connaît déjà un terrible échec en défense

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 13:20

OM Mercato : C’est une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen va perdre l’un de ses meilleurs défenseurs cet été.

OM Mercato : William Saliba va partir

Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba n’a pas tardé à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le jeune défenseur de 21 ans est devenu un véritable taulier au sein de la défense de l’ OM. Il affiche une régularité impressionnante et enchaîne de bonnes performances sous les couleurs marseillaises. Des prouesses qui ont d’ailleurs conduit à sa première convocation en Équipe de France.

William Saliba est à présent considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, et ses équipes souhaitent d’ailleurs le conserver à l’issue de la saison en cours. Seul souci pour les dirigeants marseillais, le prêt du jeune défenseur central ne comporte aucune option d’achat. William Saliba devrait donc retourner à Arsenal où son contrat expire en juin 2024. Et si les dirigeants marseillais ambitionnent d’entamer les négociations pour un nouveau prêt de l’ancien Stéphanois, les Gunners ont déjà pris leur décision.

Arsenal a tranché pour William Saliba

Le média Football London assure en effet que William Saliba n’évoluera pas à l' OM la saison prochaine, car Arsenal compte récupérer son défenseur prometteur dès cet été. La source explique que l’entraîneur des Gunners compte sur l’ancien Stéphanois pour la saison à venir et souhaite l’intégrer dans son équipe type le plus rapidement possible. Mikel Arteta serait ainsi prêt à lui accorder une seconde chance en Premier League.

Auteur de performances remarquables à l’ OM, William Saliba aura donc la possibilité de relancer sa carrière dans le championnat britannique. Son départ, si cela se confirme, sera par ailleurs une énorme perte pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devrait de ce fait penser à trouver son digne successeur, même si rien n’est encore officiel dans ce dossier. Les dirigeants marseillais espèrent toujours faire craquer leurs homologues britanniques dans l'optique de conserver le jeune défenseur prometteur.