PSG Mercato : Sergio Ramos a pris une décision radicale avant l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 07:08

PSG Mercato : Avant le second Classico de la saison entre le Paris SG et l’OM, la presse espagnole a fait un nouveau point sur l’avenir de Sergio Ramos.

PSG Mercato : Sergio Ramos poussé vers la sortie au Paris SG ?

Après seize ans de bons et loyaux services avec le Real Madrid, Sergio Ramos s’est engagé librement en faveur du Paris Saint-Germain en juillet dernier. Attendu avec le statut de leader pour faire passer un cap vestiaire parisien, l’ancien capitaine des Merengues n’a pas vraiment eu le temps d’aider ses nouveaux coéquipiers lors des grands rendez-vous. En proie de nombreuses blessures, l’international espagnol de 36e ans n’a disputé que 7 matchs sous le maillot parisien (aucun en Ligue des Champions).

Une saison totalement ratée qui pourrait inciter le nouveau numéro 4 des Rouge et Bleu à faire ses valises à la fin de la saison. À en croire les renseignements recueillis par Todo Fichajes, Ramos serait notamment en négociations bien avancées avec plusieurs franchises de la Major League Soccer comme l’Inter Miami et le Los Angeles Galaxy. Nasser Al-Khelaïfi serait d’accord pour le libérer de son contrat afin de lui permettre de rejoindre rapidement un nouveau club. Néanmoins, la donne serait toute autre dans ce dossier.

PSG Mercato : Sergio Ramos veut aller jusqu’au bout avec le Paris SG

« Combien de temps il me reste en tant que professionnel ? J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra. Mais tant que le physique tient. Je pense réussir à garder l’esprit bien concentré », confiait récemment Sergio Ramos au micro de Prime Video.

Malgré une première saison décevante en Ligue 1, le natif de Camas ne compte pas quitter le Paris Saint-Germain sur cette note d’échec. Désormais débarrassé de ses pépins physiques et ses douleurs aux mollets, le Champion du monde 2010 entend bien prouver que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas eu tort de miser sur lui l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ramos compte donc bien faire une seconde saison avec le maillot rouge et bleu. Une tendance confirmée ce vendredi par le Mundo Deportivo.

En effet, le journal espagnol explique que les rumeurs annonçant un rendez-vous crucial entre la direction du PSG et les représentants de Sergio Ramos pour une résiliation à l’amiable ne sont pas fondées. Les deux parties vont bel et bien se rencontrer à la fin de la saison pour faire le bilan de leur première année de collaboration, mais le départ de Ramos de Paris ne serait pas vraiment à l’ordre du jour.

D’ailleurs, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo aurait déjà rassuré sur sa santé et sa volonté de disputer sa dernière année de contrat la saison prochaine. Sauf énorme revirement de dernière minute, l’ancien défenseur du FC Séville devrait donc honorer son contrat dans la capitale jusqu’au bout. Les supporters parisiens devraient donc voir Ramos dans leur équipe la saison prochaine.