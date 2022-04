ASSE Mercato : Coup de théâtre exceptionnel à l’AS Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 19:20

ASSE Mercato : À la lutte pour un maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne prépare également l’avenir. Une grosse se précise ainsi en attaque.

ASSE Mercato : Une prolongation surprise pour Wahbi Khazri

L’histoire entamée en juillet 2018 entre l’AS Saint-Étienne et Wahbi Khazri pourrait s’étirer au-delà du 30 juin prochain et la fin de leur collaboration initiale. En effet, d’après les informations relayées ce samedi par le quotidien Le Progrès, l’attaquant de 31 ans « réfléchirait à une possible prolongation de son bail dans le Forez où il se plaît. »

Pourtant annoncé sur le départ et sur les tablettes de plusieurs clubs turcs, l’ancien ailier du Stade Rennais pourrait ainsi poursuivre son aventure avec les Verts. Mais pour cela, il faudra déjà que l’équipe de Pascal Dupraz ne descende pas en Ligue 2. Ensuite, l’international tunisien serait prêt à faire de gros efforts pour rester à Saint-Étienne la saison prochaine.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri prêt à un sacrifice pour rester à Sainté ?

En effet, Le Progrès indique que le natif d’Ajaccio prolongera son contrat avec l’AS Saint-Étienne si le club parvient à se maintenir en Ligue 1. Le média régional explique que Wahbi Khazri a admis qu'il « jouera d’abord pour un club et un environnement au sein duquel il se plaît vraiment au point de réfléchir à une prolongation en cas de maintien. »

Mieux, possédant le plus gros salaire du vestiaire stéphanois, le coéquipier de Denis Bouanga serait même prêt à revoir à la baisse ses émoluments afin de rendre possible sa prolongation. De passage en conférence de presse, le capitaine de l’ASSE avait annoncé la couleur pour son avenir le mois dernier.

« La fin des contrats, oui c'est un sujet que nous évoquons dans le vestiaire, plus la fin de saison approche et plus on y pense. On sera au chômage à la fin de l'année, mais notre priorité c'est de sauver l'ASSE, ce club mythique. C'est ma quatrième saison ici, est-ce que ce seront mes derniers mois ? Bonne question, aucune idée. J'essaye de ne pas me projeter, j'aurais la fin d'année pour y penser, c'est notamment ce que je dis à mes proches », avait confié Wahbi Khazri.

Aux dernières nouvelles, une prolongation pourrait bien être d’actualité pour le Tunisien.