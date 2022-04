Bordeaux : Gérard Lopez vers la sortie, King Street à la manœuvre

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 00:29

Bordeaux : Avec la situation sportive du FCGB, l’avenir de Gérard Lopez semble compromis. Il pourrait être débarqué par King Street.

L’enthousiasme est vite redescendu chez les supporters des Girondins de Bordeaux. L’arrivée de Gérard Lopez et de Vladimir Petkovic suscitait un certain engouement concernant le renouveau du club. Mais il n’en sera au final rien. Le FCGB traverse une saison particulièrement compliquée. Actuels 19es de Ligue 1, les Girondins sont à la lutte pour le maintien. Une survie dans l’élite que le club au scapulaire va aller chercher sans Vladimir Petkovic, limogé et remplacé sur le banc par David Guion en février. Après l’ancien sélectionneur suisse, le nouveau président bordelais serait également en sursis comme le révèle Sud-Ouest. Le journal assure que l’avenir de l’ancien président du LOSC est lié à la fin de saison des Marine et bleu.

Gérard Lopez dans le collimateur de King Street

Gérard Lopez a déjà assuré qu’il ne comptait pas lâcher les Girondins de Bordeaux en cas de relégation. Mais la source régionale révèle que l’entrepreneur luxembourgeois n’a pas toutes les cartes concernant son avenir en Gironde. Actionnaires du FCGB, King Street et Fortress pourraient en effet décider d’écarter Lopez en cas de relégation du FCGB. Un scénario qu’a déjà vécu l’homme d’affaires la saison dernière lorsqu’il avait été écarté de la présidence du Lille pour les mauvais résultats financiers du club.

S’il a rebondi chez les Girondins, Gérard Lopez accumule les ennuis financiers depuis son départ du LOSC. Le Royal Excel Mouscron, une autre proprité de Lopez, connaît également de graves difficultés financières. À tel point que l’avant dernier de D2 belge n’a pas obtenu sa licence auprès de la fédération pour évoluer chez les professionnels. Le club belge a jusqu’au 10 mai prochain pour faire appel de cette décision. Entre temps, Gérard Lopez se serait résolu à céder le club pour un euro symbolique. Le prochain propriétaire de Mouscron devra en contrepartie s’engager à éponger les dettes du club.