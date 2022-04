ASSE Mercato : Une première officialisation proche à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2022 à 16:37

ASSE Mercato : À côté de la lutte pour le maintien en Ligue 1, les lignes bougent à l’AS Saint-Étienne sur certains dossiers importants du prochain mercato.

ASSE Mercato : Arnaud Nordin en route pour Montpellier

Formé à l’AS Saint-Étienne depuis 2013, Arnaud Nordin serait sur le point de passer un cap dans sa carrière en changeant de club. Libre le 30 juin prochain, l’ailier de 23 ans ne va pas prolonger avec les Verts et se dirige donc vers un départ inéluctable du Forez. Annoncé un peu partout en Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne, l’ancien attaquant de Nancy devrait finalement poursuivre sa progression en Ligue 1. En effet, après neuf années de bons et loyaux services, le natif de Paris s’apprête à quitter l’ASSE pour rejoindre Montpellier HSC.

Une information confirmée ce lundi par le portail But qui explique que Nordin devrait effectivement s’engager en faveur du club héraultais à l’issue de la saison. Le profil du numéro 18 de l’ASSE plaît à la direction montpelliéraine ainsi qu’à Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’actuel 11e de Ligue 1. Heureusement pour l’AS Saint-Étienne, d’autres joueurs en fin de contrat ne sont pas forcément portés vers un départ cet été.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri vers une prolongation surprise ?

À l’instar d’Arnaud Nordin, Wahbi Khazri est lui aussi en fin de contrat à l’AS Saint-Étienne en juin prochain. Mais contrairement à l’international français olympique, le capitaine de la sélection tunisienne ne serait pas contre l'idée d'une prolongation avec le club ligérien. En effet, selon les renseignements recueillis par le quotidien Le Progrès,Wahbi Khazri va parapher un nouveau contrat si le club se maintient en Ligue 1. Toujours selon la même source, l’attaquant de 31 ans a admis qu'il « jouera d’abord pour un club et un environnement au sein duquel il se plaît vraiment au point de réfléchir à une prolongation en cas de maintien. »

Affaire à suivre donc…