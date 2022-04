Man United Mercato : Erik ten Hag cible un défenseur de Chelsea !

Publié par Thomas G. le 19 avril 2022 à 11:28

Man United Mercato : Le nouvel entraîneur des Red Devils aurait coché le nom d'un international allemand de Chelsea pour la saison prochaine.

Man United Mercato : Le remplaçant de Maguire déniché à Chelsea ?

L’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester aurait fait une nouvelle victime. Après Cristiano Ronaldo, le capitaine Harry Maguire serait lui aussi dans le viseur d’Erik ten Hag. Selon Sky Sports, le manager de l’Ajax ne compterait pas sur l’international anglais. De plus, il souhaiterait lui enlever le brassard de capitaine. Une information de taille, d'autant que Harry Maguire traverse actuellement une passe difficile.

En parallèle, le futur entraîneur des Red Devils serait intéressé par un défenseur de Chelsea pour le remplacer. En effet, il aimerait s’attacher les services d’Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand arrive à la fin de son contrat avec les Blues. Il n’a pas toujours pas décidé de sa prochaine destination. Les Mancuniens seraient entrés dans la course à la signature de l’ancien défenseur de Stuttgart. Erik ten Hag lui aurait promis une place de titulaire selon la presse anglaise. La piste Manchester United pourrait être la bonne pour l’international allemand, ce qui lui permettrait de rester dans un championnat qu’il connaît avec en prime un nouveau statut.

La fin de la paire Varane-Maguire

L’arrivée d’Antonio Rüdiger sonnerait la fin de la paire composée de Raphaël Varane et Harry Maguire. Un duo très prometteur en début de saison, mais finalement les deux défenseurs n’ont pas réussi à s’entendre et leur association a tourné au fiasco. Les deux hommes sont régulièrement pointés du doigt après les défaites mancuniennes. C’est un désaveu complet puisque les dirigeants de Man United cherchent déjà des défenseurs pour les remplacer la saison prochaine. En plus d’Antonio Rüdiger, les Red Devils pistent également Manuel Akanji, défenseur central du Borussia Dortmund. Une situation délicate pour deux internationaux, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar.