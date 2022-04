Barça Mercato : Un indésirable du FC Barcelone vers l'AC Milan

Publié par Jules le 19 avril 2022 à 21:04

Barça Mercato : Cet été, le FC Barcelone veut faire du ménage dans ses rangs. À ce titre, un indésirable pourrait rejoindre l'AC Milan.

Barça Mercato : Objectif dégraissage au FC Barcelone

La semaine qui vient de s'écouler a été très rude pour le Barça. Battus par Cadiz (0-1) à la maison, hier, les Blaugranas ont du mal à se remettre de la défaite et de l'élimination subie contre l'Eintracht Francfort jeudi dernier en Ligue Europa. Néanmoins, les dirigeants barcelonais gardent les yeux rivés sur le prochain mercato et espèrent dégraisser un effectif pour se reconstruire sur de nouvelles bases. Si Philippe Coutinho devrait quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison, MiralemPjanic, lui, intéresse l'AC Milan.

Prêté cette saison à Besiktas, le retour du milieu de terrain bosnien n'est pas forcément attendu en Catalogne. Le Barça voudrait en effet se débarrasser au plus vite du joueur de 32 ans. À en croire les informations de Fichajes, l'AC Milan pourrait tenter de relancer le joueur dès la saison prochaine. Les Rossoneri sont très intéressés par celui qui connaît bien l'Italie pour y avoir évolué pendant neuf ans, avec l'AS Roma et la Juventus. Le club lombard pourrait donc faire une offre au FC Barcelone dans les prochaines semaines.

Un prêt avec option d'achat à l'étude pour Miralem Pjanic

Néanmoins, les dirigeants de l'AC Milan sont conscients que Miralem Pjanic offre peu de garantie et ne veulent prendre aucun risque dans ce dossier. Auteur de 4 passes décisives en 25 matches avec le club turc, l'international bosnien (103 sélections) n'est plus au top de sa forme et commence à prendre de l'âge. C'est pourquoi le club italien souhaite proposer au Barça un prêt avec option d'achat qui pourrait ravir les deux parties. Mais un problème subsiste toujours pour le joueur.

Au Barça, Miralem Pjanic touche un très gros salaire que les Rossoneri ne seraient pas forcément enclins à payer pour le milieu de terrain de 32 ans. Les négociations entre les Blaugranas et l'AC Milan devraient donc tourner autour de la question de la prise en charge du salaire du Bosnien. D'après Fichajes, le FC Barcelone ne serait pas contre l'idée d'un prêt avec option d'achat la saison prochaine. Reste à voir selon quelles conditions pourrait partir Pjanic.