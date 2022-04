OM Mercato : Une grosse menace anglaise se précise pour Kamara

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 07:04

OM Mercato : Les dirigeants d’un club anglais étaient présents mercredi dans les travées du Vélodrome pour superviser Boubacar Kamara.

OM Mercato : Une légende anglaise venue surveiller Boubacar Kamara

Au moment où la saison tire à sa fin, les chances de voir Boubacar Kamara rempiler à l’Olympique de Marseille s’amenuisent. Le minot est en fin de contrat et rien ne semble indiquer que le vœu de Pablo Longoria de le voir prolonger sera exaucé. Le milieu de terrain se dirige vers un départ de l’ OM cet été. Son nom est d’ailleurs associé à plusieurs écuries à l’étranger. Le milieu de 22 ans aurait notamment la cote en Premier League. Un de ses prétendants a d’ailleurs manifesté son intérêt ces dernières heures. Entraîneur des Villans, Steven Gerrard était présent mercredi au Vélodrome. RMC Sport indique la légende de Liverpool a assisté à la rencontre entre Marseille et Nantes (3-2) pour superviser Boubacar Kamara.

Des chances pour Aston Villa dans le dossier Kamara ?

Steve Gerrard n’a pas effectué le déplacement pour l’Orange Vélodrome seul. Christian Purslow, le président d’Aston Villa, et Johan Lange, le directeur sportif du club, ont également assisté à la victoire de l’Olympique de Marseille contre le FC Nantes. Cette présence des cadres des Villans démontrent leur intérêt pour Boubacar Kamara. Le milieu de l’ OM est une vieille cible de l’actuel 15e de Premier League comme l’indique la radio. Mais le club anglais devra trouver les arguments pour convaincre le minot de rejoindre ses rangs.

D’un point de vue sportif notamment, Aston Villa ne sera pas européen la saison prochaine. Avec sa deuxième place, Marseille est davantage proche de retrouver la Ligue des champions. D’autres prétendants plus huppés et candidats à l’Europe peuvent également détourner le minot de Birmingham. En attendant de voir plus clair au sujet de son futur, Kamara a disputé 35 matchs comme titulaire cette saison. Le polyvalent milieu pouvant dépanner dans l’axe de la défense compte un but pour le même nombre de passes décisives.