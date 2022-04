Real Madrid Mercato : Officiel, Asensio boucle une grosse signature !

Publié par Thomas le 21 avril 2022 à 10:43

Real Madrid Mercato : Vivement associé depuis des mois à un départ vers l'étranger, Marco Asensio a bouclé une précieuse signature cette semaine.

Real Madrid Mercato : Jorge Mendes enrôle Marco Asensio

Le mercato promet d’être agité cet été du côté du Real Madrid où de nombreux départs et arrivées sont à prévoir. Plutôt timides l’année dernière en termes de dépenses, les Merengues souhaitent révolutionner leur effectif dans les prochains mois à tous les niveaux en réalisant notamment un dégraissage d’envergure. Parmi de potentiels départs cet été, le nom de Marco Asensio tourne avec insistance dans la presse espagnole, et pour cause, le milieu offensif est courtisé par plusieurs cadors en Europe.

En fin de contrat en juin 2023 chez les Blancos, Asensio fait l’objet d’un intérêt concret de l’AC Milan, qui, selon La Gazzetta dello Sport, aurait entamé des négociations avec l’entourage du joueur, de quoi alimenter davantage l’idée d’un départ. Une tendance qui s’est confirmée ce jeudi, puisque le natif de Palma de Majorque a signé chez un tout nouvel agent, l’influent Jorge Mendes. L’homme d’affaires, considéré au côté de Mino Raiola comme l’un des plus puissants de la planète foot, a recruté l’international espagnol via sa société Gestifute, dans l’optique de préparer au mieux la suite de sa carrière. Une information relayée par le journal AS, qui confirme également la possibilité d’un transfert du joueur vers la Lombardie cet été.

Asensio, de wonderkid à remplaçant

Débarqué au Real Madrid à l’âge de 19 ans en 2015, Marco Asensio avait impressionné le monde du football par ses qualités techniques et son sens du but précoce, notamment lors de la saison 2016/2017. Progressivement intégré au onze de Zinédine Zidane, le prodige espagnol était devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions lors de la victoire 4-1 contre la Juventus cette saison-là. Quelques mois plus tard, il inscrira deux buts dont un chef-d'œuvre contre le FC Barcelone lors de la double confrontation en Supercoupe.

Considéré comme un joker de luxe de la fameuse BBC (Bale-Benzema-Cristiano), le milieu offensif voit sa progression stoppée nette par une lourde blessure contractée contre Arsenal en 2019, qui l’éloignera des terrains durant près d’un an. Avec le recrutement de Rodrygo et Federico Valverde, le joueur de 26 ans a depuis perdu en grade et semble plus que jamais enclin à un départ du Real.