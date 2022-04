OM Mercato : Longoria tente une grosse signature à Man United !

Publié par Timothée Jean le 21 avril 2022 à 21:13

OM Mercato : Dans sa quête de renforcer son équipe cet été, le président Pablo Longoria tente de faire venir un défenseur de Manchester United.

OM Mercato : Pablo Longoria réactive la piste Éric Bailly

Le prochain mercato sera très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Comme l’a récemment avoué Jorge Sampaoli, certains joueurs vont quitter le navire marseillais en fin de saison. Boubacar Kamara, William Saliba ou encore Alvaro Gonzalez se rapprochent de la porte de sortie. Il faudra donc penser à anticiper un éventuel départ d'un de ces trois joueurs. C’est dans cette perspective que la direction de l’OM compte attirer un nouveau renfort défensif.

Fabrice Hawkins, ancien journaliste pour France Bleu, révèle en effet que la direction phocéenne s'intéresse de nouveau à Éric Bailly. Le profil du défenseur central de Manchester United a toujours plu à l'équipe dirigeante de l’ OM, en particulier Pablo Longoria. Le président marseillais avait tenté de le recruter sous la forme d’un prêt lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Les Marseillais ont dû faire face à l’intransigeance des Red Devils dans ce dossier. Sauf que la donne a changé ces dernières semaines.

Éric Bailly poussé vers la sortie à Manchester United

En effet, Éric Bailly a peu de chance de porter le maillot de Manchester United la saison prochaine. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur Erik ten Hag, il y a fort à parier pour les Red Devils vont se séparer de bon nombre de joueurs afin de faciliter l’arrivée de nouveaux arrivants. Barré par une rude concurrence en défense centrale, l’international ivoirien sera sans doute invité à faire ses valises. Mirror révélait d'ailleurs qu’il figure sur la liste des six joueurs que Man United souhaite céder cet été.

Après six saisons passées à Old Trafford, Éric Bailly devra donc se trouver une nouvelle porte de sortie. Et c’est là que l’ OM intervient. Selon le journaliste, le club marseillais souhaite à présent boucler un transfert sec du défenseur ivoirien. Seulement, son salaire conséquent reste un obstacle de taille pour sa venue à Marseille. Plusieurs clubs italiens seraient également sur ses traces.