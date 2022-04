Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 23:13

PSG Mercato : Malgré un contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino devrait quitter le Paris SG. Pour le remplacer, une star mondiale pourrait débarquer à Paris.

PSG Mercato : Antonio Conte rêverait d'entraîner le Paris SG

Sauf grosse surprise de dernière minute, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et alors que le grand favori pour le poste, Zinedine Zidane, semble vouloir attendre que Didier Deschamps lui passe le flambeau à la tête de la sélection de France, les dirigeants parisiens scruteraient d’autres horizons, à la recherche de leur futur entraîneur. Et ce vendredi, le quotidien Le Parisien assure qu’Antonio Conte se verrait bien sur le banc du Paris SG.

Cible de longue date des Rouge et Bleu, le technicien italien serait finalement prêt à mettre un terme à son engagement à Tottenham pour venir prendre en main la bande à Lionel Messi. Réputé pour son exigence et surtout son intransigeance, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura pourrait ramener de l’ordre au sein du vestiaire du club de la capitale.

Toutefois, le journal régional précise que le manager des Spurs n’est pas la priorité de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour la succession de Mauricio Pochettino. D’autant que Conte aurait déjà fait savoir en interne « qu’il aurait énormément de mal à travailler avec Leonardo, dont le sort au PSG est actuellement en discussion au Qatar. » De son côté, Pochettino continue de s’accrocher à son contrat dans la capitale.

PSG Mercato : Pochettino annonce la couleur pour son avenir

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du RC de Lens, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu sur la rumeur annonçant son départ et l'ayant envoyé notamment du côté de Manchester United.

« Je ne fais pas attention aux rumeurs. Pendant toute ma carrière de joueur et d'entraîneur, j'ai vécu cette situation. Je ne fais pas attention. C'était le cas à Southampton, Tottenham et ici. Mon engagement avec le club est total et l'a toujours été. On travaille de la même façon en étant concentrés et focalisés sur les objectifs. Si on fait attention à toutes les rumeurs, la vie et la réalité seraient totalement différentes. On est concentrés et focalisés sur la réalité », a déclaré Pochettino.

Pour rappel, le natif de Murphy est lié au Paris SG jusqu’au 30 juin 2023.