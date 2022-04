OL Mercato : Une grosse recrue de Juninho proche de la retraite

Publié par Ange A. le 23 avril 2022 à 04:33

OL Mercato : Gêné par les pépins physiques, Jeff Reine-Adelaïde s’est confié sur son calvaire depuis sa signature à l’Olympique lyonnais.

OL Mercato : L’énorme aveu de Jeff Reine-Adelaïde

Recruté contre 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adelaïde est l’un des joueurs les plus chers de l’histoire de l’Olympique lyonnais. Mais en raison de deux graves blessures, l’ancien crack de l’Angers SCO passe pour l’un des plus gros de l’ère Juninho à l’ OL. De retour sur les terrains après une nouvelle blessure, le milieu de terrain s’est confié sur son passage à vide. Le milieu de 24 ans révèle notamment avoir pensé à raccrocher les crampons. « Je dois le dire, ça m’a effleuré l’esprit, je l’avais dans un coin de ma tête. Après, j’ai une mentalité de gagnant, pas de perdant, c’est pour ça que ça m’a juste effleuré l’esprit », a confié le milieu lyonnais dans les colonnes de L’Équipe.

Les années de galère pour JRA

L’ancien milieu angevin indique avoir relativisé après avoir côtoyé des plus démunis. « C’est sûr que c’est dur de se blesser et de se faire opérer, mais pendant ma convalescence j’ai eu le temps de m’investir dans des associations et j’ai vu des enfants qui n’avaient plus de parents, ou qui étaient handicapés. Ça m’a redonné l’envie d’y arriver. J’ai la chance de pouvoir jouer au foot, donc je ne pouvais pas rester dans ce marasme », a expliqué le joueur également passé par Arsenal.

De nouveau opérationnel, Jeff Reine-Adelaïde n’a disputé que 7 rencontres (71 minutes) pour une passe décisive cette saison. Il n’a démarré la campagne en cours qu’en mars. Depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais en 2019, le milieu international Espoir tricolore n’a jamais répondu aux attentes placées en lui. Sa première saison a été écourtée dès décembre. Prêté à Nice lors de l’exercice suivant, il a de nouveau été éloigné des terrains jusqu’au terme de la saison en raison d’une nouvelle blessure en février.