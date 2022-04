PSG-RC Lens : Les compos tombent ! Pochettino fait un choix fort !

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2022 à 12:55

Le PSG pourrait être sacré champion de France ce soir face au RC Lens. Pour ce match, Mauricio Pochettino a fait un choix dans sa composition d’équipe.

PSG : Pochettino opte pour une défense à 3 contre Lens

Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens ce samedi au Parc des Princes, à 21 heures. À quelques heures de cette rencontre, qui pourrait voir le club de la capitale être officiellement champion de France en cas de victoire ou de match nul, la presse s’est intéressée à l’équipe que va aligner Mauricio Pochettino. Les quotidiens L’Équipe et Le Parisien sont ainsi unanimes sur le fait que l’entraîneur du PSG va opter pour une charnière centrale à trois avec Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe contre les hommes de Franck Haise.

Après sa gueulante à Angers, Keylor Navas devrait être préféré à Gianluigi Donnarumma dans les buts, tandis que Nuno Mendes et Achraf Hakimi vont s’occuper de l’animation des couloirs de la défense parisienne. De retour de blessure, Marco Verratti est disponible pour ce match, mais le doute demeure encore sur sa présence ou non dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. Si Danilo Pereira est déjà annoncé comme titulaire, le milieu de terrain de 29 ans est en concurrence avec Idrissa Gueye pour accompagner le Portugais contre les Sang et Or. Devant, la MNM va faire son retour au complet puisque Lionel Messi, préservé contre le SCO devrait bien tenir sa place ce soir au Parc des Princes.

Du côté du RC Lens, Franck Haise devrait aligner la même équipe qui s’est imposée face à Montpellier (2-0), mercredi soir. Seulement, Jean-Louis Leca devrait reprendre sa place à Wuilker Fariñez dans les cages. Septième de Ligue 1 avec 53 points, le RCL peut encore rêver de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Pour ce match contre le Paris SG, l'entraîneur du club rennais sera privé de Facundo Medina et Patrick Berg, tous les deux blessés, mais pourra compter sur les retours de Gaël Kakuta et Massadio Haïdara.

PSG-RC Lens : L’équipe probable du Paris SG

Navas - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Danilo, Verratti (ou Gueye), Mendes - Messi, Mbappé, Neymar

Le onze du RC Lens face au PSG

Leca - Gradit, Danso, Wooh - Clauss, Fofana, Doucouré, Frankowski - Pereira Da Costa - Sotoca, Kalimuendo.

Le groupe de Mauricio Pochettino

Le Paris Saint-Germain vient de dévoiler le groupe de 23 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour le match de gala contre le Racing Club de Lens, ce soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes les forces vives essentielles du PSG sont présentes pour cette rencontre qui pourrait être celle du titre. Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Lionel Messi et même Ander Herrera étant de retour.

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier, Lavallée

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Kehrer, Bitshiabu, Nuno Mendes, Bernat

Milieux : Verratti, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Simons, Dina Ebimbe, Herrera

Attaquants : Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi.