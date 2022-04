OM : Grosse mise au point de Dimitri Payet avant Feyenoord !

Publié par Timothée Jean le 25 avril 2022 à 17:20

Jeudi soir, l’ OM a rendez-vous avec Feyenoord en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Dimitri Payet s’est exprimé sur ce choc.

OM : Les précisions de Payet sur la Ligue Europa Conférence

C’est un OM en pleine confiance qui se déplace jeudi aux Pays-Bas pour affronter Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. En effet, l’Olympique de Marseille reste sur une série de six victoires consécutives dans cette nouvelle compétition européenne. C’est la première fois de son histoire que le club phocéen réalise une telle série à l’échelle européenne. Une épopée marseillaise parfois sous-estimée dans l’Hexagone.

Mais Dimitri Payet a apporté une mise au point concernant le parcours de l’ OM en Ligue Europa Conférence. Les Marseillais ne sous-estiment en aucun cas cette nouvelle compétition européenne. « Sans manquer de respect à notre championnat, dès qu'on entend Coupe d'Europe, à l'OM en plus c'est particulier. On a la demi-finale qui arrive avec le retour à la maison (…) C’est quelque chose d'exceptionnel de vivre une épopée européenne dans ce club-là », a confié le capitaine de l’ OM dans une interview accordée au site officiel de l’UEFA, tout en indiquant que le match contre Feyenoord sera capital.

L’Olympique de Marseille veut ramener le titre

L’Olympique de Marseille est déterminé à aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence. Si cette première édition ne déchaîne pas forcément les passions, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont toujours une carte à jouer : ils peuvent de nouveau être « à jamais les premiers » à remporter ce tournoi européen.

Cette compétition a de ce fait un goût particulier pour l’Olympique de Marseille. Comme l’a expliqué Dimitri Payet, l’ OM donnera l’énergie nécessaire pour tenter de remporter cette compétition. Le groupe de Jorge Sampaoli, solide dauphin du PSG, a ainsi la possibilité de remporter un titre en cette fin de saison. Après avoir marqué un but d'anthologie en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, Dimitri Payet espère à présent offrir un trophée cette saison aux supporters marseillais.