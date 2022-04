Barça Mercato : Deux signatures dans les tuyaux en catalogne

Publié par ALEXIS le 26 avril 2022 à 00:20

FC Barcelone Mercato : Le Barca prépare la signature de deux cracks de son équipe. Il s’agit de deux joueurs en fin de contrat en juin 2023.

FC Barcelone Mercato : Prolongation du contrat de Gavi en vue

Deux joueurs importants du FC Barcelone, qui n’ont qu’un an de contrat en Catalogne, sont la priorité du club espagnol en ce moment. Selon les indiscrétions du site web d'El Mundo Deportivo, le Barça a décidé de prolonger le contrat de sa pépite Gavi. Dans cette optique, un rendez-vous est fixé entre la direction des Blaugrana et le représentant du milieu de terrain de 17 ans, à savoir l'ancien attaquant barcelonais Ivan De la Pena, la semaine prochaine. En effet, le FCB veut blinder le contrat du talentueux joueur très courtisé en ce moment, afin de décourager ses prétendants, dont Liverpool (en Premier League) et le Bayern Munich (en Bundesliga). En prolongeant le bail de Gavi au-delà du 30 juin 2023, le FC Barcelone va rehausser sa clause libératoire initialement plafonnée à 50 M€, d’après le média sportif.

Ronald Araujo déjà d'accord avec le Barça

En plus de Gavi, le Barça a aussi prévu d’offrir un nouveau contrat à Ronald Araujo. D’après les dernières informations de MD, un accord est déjà trouvé entre le défenseur central et les responsables de son club, en vue de la prolongation de leur accord initial. Le joueur de 23 ans devrait ainsi prolonger son contrat jusqu’en juin 2026, soit pour trois saisons supplémentaires. Si l’on en croit les indiscrétions de la source, la signature de Ronald Araujo devrait être officialisée vendredi ou ce week-end. Comme elle l’a fait pour Pedri ou encore Ansu Fati, la direction du Barça va augmenter la clause libératoire de l’international uruguayen (9 sélections). Elle sera fixée à un milliard d’euros d’après la source.