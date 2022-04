OGC Nice Mercato : Le Gym tient le successeur de Kasper Dolberg

Publié par ALEXIS le 27 avril 2022 à 00:29

OGC Nice Mercato : N’ayant pas réussi à s’imposer au Gym en 3 ans, Kasper Dolberg pourrait être poussé dehors. La rumeur évoque une piste pour le remplacer.

Transféré à l’ OGC Nice lors du mercato estival 2019, Kasper Dolberg est arrivé sur la Côte d’Azur couronné du titre de champion des Pays-Bas 2019 avec l’Ajax Amsterdam. Sur le plan individuel, l’attaquant danois avait été décisif à 16 reprises, soit 11 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 25 matches joués en Eredivisie. À Nice, après une première saison plus ou moins réussie sous le maillot du Gym (11 buts, 3 passes décisives en 23 matches de Ligue 1), le joueur de 24 ans ne satisfait pas les attentes des dirigeants niçois. Alors que ces derniers espéraient le voir monter en puissance après une première année d’adaptation, Kasper Dolberg déçoit.

La saison dernière, il avait marqué seulement 6 buts en 25 apparitions en championnat. Cette saison, il totalise 6 buts et 2 passes décisives à 4 journées de la fin du championnat. Dès lors, la direction du Gym serait tentée de se débarrasser de l’international danois, surtout qu’elle a recruté Andy Delort, par ailleurs très complémentaire avec Amine Gouiri. Ces deux attaquants sont même les meilleurs buteurs des Aiglons, avec respectivement 12 et 10 buts en Ligue 1 cette saison.

Andrea Pinamonti pour remplacer Dolberg

L’idée de se débarrasser de Kasper Dolberg est d’ailleurs évoquée indirectement par Nicolo Schira. D’après le journaliste italien, l’ OGC Nice est à la recherche d’un avant-centre et aurait des vues sur Andrea Pinamonti. Ce dernier est un prolifique attaquant de l’Inter Milan, prêté au FC Empoli. En 33 apparitions en Serie A cette saison, il a inscrit 12 buts et offert 2 passes décisives. En plus de l’intérêt des Niçois, la source croit savoir que le joueur de 23 ans est également dans le viseur du FC Torino et de l’US Sassuolo en Italie.

D’après les précisons du confrère transalpin, Andrea Pinamonti, dont l'agent est le célèbre Mino Raiola, a un profil semblable à celui de Kasper Dolberg. Par ailleurs, l’international espoir italien vaut 16 M€ sur le marché des transferts. Un montant dans les cordes de l’ OGC Nice qui avait décaissé 20 M€ lors du transfert de Kasper Dolberg et dernièrement 10 M€ pour recruter Andy Delort au Montpellier HSC.