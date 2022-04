OM Mercato : Longoria vers un accord avec un défenseur marocain

Publié par Timothée Jean le 26 avril 2022 à 16:59

OM Mercato : Pablo Longoria tient peut-être sa prochaine recrue estivale. Le président marseillais est proche de recruter un international marocain.

OM Mercato : Pablo Longoria accélère pour Romain Saïss

Alors que le prochain mercato estival ouvre ses portes dans moins de trois mois, l’Olympique de Marseille multiplie déjà les pistes pour tenter de se renforcer à tous les postes cet été. Solide deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, l’ OM devrait vraisemblablement disputer la prochaine Ligue des Champions. La direction de l’ OM souhaite étoffer son effectif afin de rester très compétitive la saison prochaine, et cela passe par un renforcement ambitieux dès cet été. Plusieurs noms circulent déjà du côté de l’Olympique de Marseille. Et la dernière piste en date mènerait à Romain Saïss.

L’international marocain (60 sélections) évolue à Wolverhampton. En fin de contrat avec son club en juin, le défenseur polyvalent sera libre de s'engager là où il le souhaite dès cet été. L’ OM voit donc la situation de l'international marocain comme une bonne occasion de renforcer sa charnière défensive à moindre frais, d’autant plus que Romain Saïss connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué à Angers, au Havre puis à Clermont.

L’ OM voudrait l’attirer dès cet été. Les négociations entre les deux parties auraient même déjà débuté et avanceraient rapidement, selon le média marocain Les Lions de l’Atlas. La source assure que les positions entre les deux parties se seraient rapprochées ces derniers jours et un accord n’est pas à exclure. Les agents du joueur seraient même disposés pour passer à la phase finale des négociations.

D’autres clubs intéressés par Romain Saïss

Après six années passées en Premier League, Romain Saïss pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1 cet été. Une opportunité que l’ OM n'est pas le seul à vouloir lui offrir. Le défenseur polyvalent de Wolverhampton serait également sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais. Cependant, il pourrait prendre une destination surprenante. Puisque le club d’Al Ahli serait prêt à sortir le chéquier pour l’attirer en Arabie Saoudite. Rien n’est pour le moment acté dans ce dossier, l’ OM devra donc se méfier de la concurrence.